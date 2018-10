Buffon | Mbappè merita il pallone d' oro

Pallone d’oro - Buffon non ha dubbi : “Lo merita Mbappé” : Il monumento vivente del calcio italiano, Gianluigi Buffon, non ha dubbi e senza giri di parole indica il suo candidato ideale per la vittoria del Pallone d’Oro: deve andare senza se e senza ma a Kylian Mbappé. Il talento emergente del calcio mondiale, fresco vincitore del mondiale di Russia 2018 e futuro uomo immagine del […] L'articolo Pallone d’oro, Buffon non ha dubbi: “Lo merita Mbappé” proviene da Serie A News ...

Psg - Buffon : 'Mbappè è un fenomeno - merita il Pallone d'Oro' : Due portieri in un confronto davvero curioso: da una parte l'ex Juve, che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio; dall'altro il fenomeno della pallamano, campione del mondo che difende ...

Pallone d'Oro - Buffon non ha dubbi : 'Lo merita Mbappé - è un fenomeno! Mai visto uno così' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , parla della corsa al Pallone d'Oro a Tout Le Sport : 'Mbappé un fenomeno. Se continua a voler essere il migliore, se rimane così entusiasta e continua ad avere un comportamento normale, può diventarlo e rimanerlo a lungo. In Italia è paragonato ...

Buffon : "Al Psg ho legato con Mbappè. La Champions? Non è un'ossessione" : Il portierone ex Juve si è rimesso in gioco al Paris Saint Germain con molta umiltà. Non è sempre il titolare, e non è un problema, ma la Champions la vuole giocare lui

Paris Saint-Germain-Angers 3-1 : decidono i gol di Cavani - Mbappé e Neymar. Buffon in panchina : Paris Saint-Germain-Angers 3-1 12' Cavani, PSG,, 21' rig. Mangani, A,, 51' Mbappé, PSG,, 66' Neymar, PSG, Cavani, Mbappé e Neymar: che show! Il trio del Paris Saint-Germain non delude, travolge l'...

Ligue 1 - Guingamp Psg 1-3 : miracolo Buffon e Neymar-Mbappé rimontano il gol di Roux : Che Buffon e che Psg! I parigini si dimostrano una grande squadra, rimontando un ottimo Guingamp nel secondo tempo di una partita giocata molto bene dai padroni di casa, bravi nel primo tempo ad ...