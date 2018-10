Brexit | Juncker | transizione più lunga

Juncker - aumentano le chance di un accordo sulla Brexit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - Juncker frena la May : "L'accordo con l'Ue lontano" : L'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla Brexit "è lontano". A dirlo è il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker , a Salisburgo prima della cena del vertice informale dei capi di Stato e di governo del blocco comunitario. E se Juncker dice che l'accordo è lontano e l'Ue chiede a Londra maggiori sforzi, la premier britannica Theresa May passa la palla agli europei e si augura che siano loro a "evolvere la loro ...

Juncker - Brexit : Ue pronta a lavorare giorno e notte per trovare un accordo : "L'Ue accetta la proposta della premier britannica, Theresa May per un partenariato con un accordo di libero scambio". Così il numero uno della Commissione Europea Jean Claude Juncker parlando a ...

Brexit - Juncker : Regno Unito sarà sicuramente fuori Ue nel marzo 2019 - ma vogliamo partnership solida in futuro : Il Regno Unito sarà sicuramente fuori dell'Unione europea il prossimo marzo del 2019, data in cui la Brexit si concretizzerà, ma non sarà mai 'un semplice paese terzo" per l'Europa. E' quanto avrebbe ...