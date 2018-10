Boxe – Pacquiao torna sul ring | ma non contro Mayweather | ecco chi sarà il suo avversario

Boxe - Manny Pacquiao avrà la sua criptovaluta : Tutti i tifosi di Manny Pacquiao aspettano con grande attesa la rivincita che ci sarà tra il filippino e Floyd Mayweather, dopo la vittoria di quest'ultimo nel 2015. L'incontro potrebbe disputarsi a ...

Boxe – Espinoza non ha dubbi : “sfida con Pacquiao? Mayweather é serio fino alla morte” : dubbi sulla sfida contro Pacquiao? Floyd Mayweather non é mai stato così serio: ‘Money’ vuole un altro match contro il pugile filippino Nelle scorse settimane, Floyd Mayweather aveva aperto alla possibilità di affrontare nuovamente Manny Pacquiao in un match ufficiale. L’ultima sfida fra i due è datata 2 maggio 2015, un incontro non certo indimenticabile, complice un infortunio alla spalla del filippino, ma che generò ...

Boxe – Mayweather vs Pacquiao - cambia la possibile data della rivincita : ecco le novità : La rivincita fra Mayweather e Pacquiao non dovrebbe disputarsi a dicembre: l’americano impegnato a Tokyo, il match potrebbe slittare in primavera Nei giorni scorsi, Floyd Mayweather aveva aperto alla possibilità di affrontare nuovamente Manny Pacquiao in un match ufficiale. L’ultima sfida fra i due è datata 2 maggio 2015, un incontro non certo indimenticabile, complice un infortunio alla spalla del filippino, ma che generò ...

Boxer - Mayweather e Pacquiao pronti alla rivincita. Quando si combatterà? Tutte le ipotesi sul match : Floyd Mayweather aveva annunciato il suo clamoroso ritorno pochi giorni fa, il ribattezzato Money (con un patrimonio di circa due miliardi di dollari) aveva espresso il desiderio di risalire sul ring per sfidare Manny Pacquiao nella rivincita del match del secolo disputato il 2 maggio 2015. Quell’incontro generò un volume d’affari di oltre 500 milioni di euro con ben 4,6 milioni di abbonamenti pay per view e ora la speranza è di ...

Boxe - passi avanti per un Pacquiao-Mayweather bis - : Potrebbe esserci un incontro di pugilato tra Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. Dopo le parole dell'americano, che su Instagram ha annunciato il ritorno sul ring per affrontare il rivale gia' ...

Boxe – Mayweather lancia la sfida - Pacquiao la raccoglie : a dicembre la rivincita tra i due pugili : Pacquiao ha reso noto di aver accettato l’invito di Mayweather, sottolineando di essere disposto a tornare sul ring contro l’americano Il pugile filippino Manny Pacquiao e lo statunitense Floyd Mayweather potrebbe affrontarsi di nuovo su un ring nel mese di dicembre. Pacquiao ha detto che accetterà l’offerta del pugile americano con l’intenzione di prendersi una rivincita del combattimento perso a maggio 2015. I ...