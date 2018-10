Boxe | Olimpiadi Giovanili 2018 | tutti i risultati delle finali della seconda giornata

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : ultima giornata. Rosario Ruggiero in semifinale nel karate - medaglia sicura! Attesa per Martina La Piana - in finale per l’oro nella Boxe! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (giovedì 18 ottobre), ultima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Fari puntati sulla nostra Martina La Piana che si giocherà l’oro nel pugilato, categoria 51 kg, andando a rimpinguare un tesoretto di medaglie non indifferente della nostra spedizione a questi Giochi. Da osservare con attenzione inoltre quanto saprà fare Rosario Ruggiero nel ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Martina La Piana vola in finale - demolita la stella Garcia! : Martina La Piana è in finale alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si stanno disputando a Buenos Aires (Argentina): un risultato davvero incredibile per l’azzurrina che domani combatterà per la medaglia d’oro nei 51 kg contro la nigeriana Adijat Gbadamosi che ha a sorpresa battuto la quotata bulgara Goryana Stoeva, già argento continentale. La Boxe italiana ha dunque la certezza di tornare a casa con una medaglia da questa rassegna a ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Martina La Piana vola in semifinale - medaglia sicura. Naichel Millas eliminato : L’Italia della Boxe tornerà a casa con almeno una medaglia dalle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Martina La Piana, infatti, ha sconfitto l’indiana Jyoti per decisione unanime (5-0) e si è così qualificata alle semifinali della categoria 51 kg garantendosi quantomeno il bronzo: un tabellone davvero molto spoglio ha permesso all’azzurrina di garantirsi un posto sul podio vincendo ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Naichel Millas eliminato al primo turno dei pesi medi : Finisce subito l’avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 di Naichel Millas. Il pugile padovano è stato eliminato al primo turno tra i pesi medi, nei quali il sorteggio lo aveva messo di fronte al thailandese Weerapon Jongjoho. I cartellini dei giudici hanno evidenziato la natura non unanime della decisione: il giudice argentino Gonzalo Guzman è stato l’unico a darlo vincitore in tutte e tre le riprese, mentre tre ...