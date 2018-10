Boxe | DAZN e Golden Boy firmano un accordo da 365 milioni di dollari

Nessuna pausa per DAZN. Nel weekend in diretta Calcio - Rugby - Sport USA e Boxe : Nonostante la pausa dei principali campionati di Calcio , dovuta agli impegni delle Nazionali, anche il prossimo weekend su DAZN si presenta ricco di appuntamenti per gli appassionati di Sport . Saranno infatti oltre 25 gli eventi Sport ivi che DAZN trasmetterà, live e on demand, nel fine settimana tra Calcio nazionale (con il turno di Serie D del Bari) e internazionale (con le qualificazioni alla Coppa d’Africa e la League One ...

Non solo calcio - la grande Boxe in diretta e in esclusiva su DAZN : L'offerta di DAZN si arricchisce e punta a soddisfare anche chi ama gli sport da combattimento L'articolo Non solo calcio, la grande boxe in diretta e in esclusiva su DAZN è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.