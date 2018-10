Borsa | Milano chiude su minimi | -1 | 89%

Italia sotto pressione : spread vola a 326 - Borsa Milano -1 - 89% : Milano, 18 ott., askanews, - Italia sotto pressione sul finale di seduta. Mentre tra Lega e M5S è scontro aperto sul decreto fiscale e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si appresta a ricevere il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che solleverà i timori di Bruxelles sulla manovra, lo spread vola alle stelle e Piazza ...

Borsa Milano pesante su rialzo spread - giù banche - crollo cementieri : ... in attesa di una lettera che il commissario Ue agli Affari economici Moscovici dovrebbe consegnare in giornata al ministro dell'Economia Tria in cui solleva i timori delle autorità europee sulla ...

Borsa Milano non trova direzione : ANSA, - Milano, 18 OTT - Continui cambi di direzione per Piazza Affari, che adesso viaggia sulla parità a 19.470 punti, mentre in Ue si discute della manovra e il Movimento Cinque Stelle parla di un ...

Borsa : l'Europa parte cauta - Milano piatta - +0 - 02% - nonostante record spread : Inoltre, oggi il ministero dell'Economia riacquistera' il Btp Italia aprile 2020. Sull'azionario milanese, ben comprate le Telecom Italia , +2,3%, e le utilities. In positivo i bancari che non ...

Borsa : Milano chiude in calo - pesano auto : Milano, 17 OTT - La Borsa di Milano , -1,3%, , peggiore in Europa, archivia l'ennesima seduta in rosso. A Piazza Affari pesano le perdite dei titoli automobilisti dopo il calo delle vendite a ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 33% - : ANSA, - Milano, 17 OTT - La Borsa di Milano ha chiuso in rosso. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dell'1,33% a 19.454 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Europa debole - Milano -0 - 7% : ANSA, - Milano, 17 OTT - Borse europee deboli a metà seduta, ad eccezione di Londra , +0,32%, , con Milano , -0,7%, fanalino di coda, mentre lo spread Btp/Bund ha superato di nuovo la soglia ...

Borsa : Milano amplia calo con spread : ANSA, - Milano, 17 OTT - Piazza Affari amplia il calo con l'allargamento dello spread a quota 300 punti. L'indice Ftse Mib cede lo 0,5%, frenato da Cnh , -3,72%, , Atlantia , -2%, , Fca , -1,76%, , ...

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 6% : ANSA, - Milano, 17 OTT - Borse europee positive, spinte dai titoli tecnologici dopo la trimestrale migliore delle stime di Asml , +6,71% ad Amsterdam, e all'indomani di quelli di Netflix a New York. ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 34% - : ANSA, - Milano, 17 OTT - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,34% a 19.895 punti.

Borsa : Milano corre - scivola Mps : ANSA, - Milano, 16 OTT - Piazza Affari festeggia come Borsa migliore in Europa il calo della tensione sui titoli di Stato italiani e la forza di Wall Street sul pieno di utili per le banche ...

Borsa - Milano chiude in netto rialzo : Ftse Mib +2 - 23% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

