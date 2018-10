Borsa | chiusura in netto calo a -1 | 89%

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 89% - Banco Bpm a -5 - 7% (18 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ceca un rimbalzo dopo il calo di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:41:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a +2 - 23% - Prysmian a +8 - 19% (16 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo più convinto rispetto a quello di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 52% - Telecom Italia a -2 - 39% (12 ottobre 2018) : BORSA Italia NA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenere i 19.000 punti dopo il calo di ieri. Previsti pochi dati macroeconomici in diffusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 76% - Tenaris a -4 - 22% (11 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un nuovo rimbalzo dopo il calo di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1 - 06% - Saipem a +3 - 33% (9 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo il forte calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -2 - 43% - Banco Bpm a -6 - 47% (8 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI la settimana inseguendo i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 3% - Stm a -4 - 92% (5 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di chiudere la settimana con un rialzo. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 29% - Stm a -4 - 92% (5 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di chiudere la settimana con un rialzo. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Tokyo - chiusura in calo - -0 - 80% - : ANSA, - Tokyo, 05 OTT - La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in ribasso, riflettendo la contrazione degli indici azionari statunitensi, in scia all'aumento dei rendimenti sui ...