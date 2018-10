Borsa | bene Telecom e Lusso | ma lo spread resta alto

Borsa Europa chiude bene - su Francoforte : ANSA, - MILANO, 15 OTT - Chiusura in crescita per le principali Borse europee. Nel giorno del risultato elettorale in Baviera, Francoforte è stata la migliore ed ha guadagnato lo 0,78%. Solida anche ...

Sono rimBorsabili al comodatario solo le spese straordinarie per la conservazione del bene : Cassazione 10.7.2018 n. 16063 Al comodatario non Sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, (ma deve riconoscersi al comodatario soltanto l'ius tollendi per le addizioni). Inoltre, il comodatario, che ha sostenuto delle spese ordinarie non rimborsabili ex art. 1808 cc., non può esperire l'azione di illecito arricchimento ex art. 2041 cc.Continua a leggere