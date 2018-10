Boom dalla Francia | Cavani vuole tornare al Napoli | rifiutato il rinnovo col PSG

sportfair

: A partire dalla Cina, è boom del traffico di pelle di elefante - La carogna umana è riuscita a trovare il modo più… - angelomazza22 : A partire dalla Cina, è boom del traffico di pelle di elefante - La carogna umana è riuscita a trovare il modo più… - annyblue2 : RT @CimeTempestose_: Ma rido fino a domani ahahhaah ma quanto gli urta a questo il successo di Filippo? Tranquillo Marcuzzo che il boom pas… - CimeTempestose_ : Ma rido fino a domani ahahhaah ma quanto gli urta a questo il successo di Filippo? Tranquillo Marcuzzo che il boom… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Edinsonha intenzione di fare ritorno a, il calciatore del PSG sarebbe in rotta col club parigino dopo averilEdinsonin rotta col Psg. Questa la notizia che nelle ultime ore sta rimbalzando frequentemente. Il calciatore uruguayano avrebbeil prolungamento contrattuale offerto dal club parigino ed avrebbe manifestato la volontà dial, spinto anchepresenza di Ancelotti. Un cronista francese ha infatti svelato: “non è più felice a Parigi – sono le parole di Berard a Radio Crc – il suo desiderio sarebbe quello dia casa , a. Non si sente più parte integrante della squadra, si sente un solista. Nonostante le smentite di questa estate questa volta per l’attaccante potrebbe essere più vicina la strada di ritorno“. De Laurentiis è da sempre un grande ammiratore del ...