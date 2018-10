Boeri ha detto quanto perderebbe di pensione un dipendente pubblico con la ' quota 100'

agi

: RT @askanews_ita: Le misure sulle pensioni ipotizzate dal Governo avrebbero un impatto di “140 miliardi in più di spesa nei primi dieci ann… - marielSiviglia : RT @askanews_ita: Le misure sulle pensioni ipotizzate dal Governo avrebbero un impatto di “140 miliardi in più di spesa nei primi dieci ann… - ruiciccio : RT @ConteZero76: Comunque la risposta 'ma Boeri l'ha nominato Renzi' davanti a 'lo sa che Tito Boeri ha detto che fare questa norma ci cost… - BomprezziMarco : RT @ConteZero76: Comunque la risposta 'ma Boeri l'ha nominato Renzi' davanti a 'lo sa che Tito Boeri ha detto che fare questa norma ci cost… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Un dipendenteche va incon '100' potrebbe perdere fino a 500 euro al mese. E' il conto che il presidente dell'Inps Titoha presentato alla Commissione Lavoro alla Camera. "Un lavoratoreche va inadesso con 62 anni e 38 di contributi, rispetto che andare con unapiena a 67 anni - ha- molto approssimativamente potrebbe perdere 500 euro al mese".ha inoltre sottolineato che da qui al 2046 i saldi si aggraverebbero di più di 400 miliardi, mentre il debito implicito aumenterebbe di 100 miliardi, con un andamento prima in salita poi in discesa. La ricettaIl presidente dell'Inps ha chiarito che la soglia a 78.000 euro lordi l'anno per le pensioni corrisponde a circa 3.800 euro netti mensili. L'alternativa - ha sottolineato - ...