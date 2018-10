Boccia : "Fare più politica e meno battute che fanno salire lo spread" : Assemblea di Unindustria. Serve "un primato della politica: più politica e non meno. Ma una politica delle soluzioni, non quella che è capace solo a fare aumentare lo spread con dichiarazioni", avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel suo ...

Vaticano - il Prefetto per i vescovi Boccia le accuse Viganò al Papa : "Montatura politica" : Il dossier Viganò contro Papa Francesco sulle presunte coperture di casi di pedofilia nel clero "è una montatura politica priva di un reale fondamento che possa incriminare" il Pontefice. Ad affermarlo è il cardinale canadese Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione dei vescovi, che ha così smontato le accuse sul caso McCarrick avenzate dall'ex nunzio negli Stati ...

CONFINDUSTRIA E POLITICA/ Gli avvertimenti di Boccia al Governo (che Calenda non ha capito) : CONFINDUSTRIA viene prima accusata di essere filo-leghista, poi contro il Governo. Forse la verità è un'altra, ma non è chiara a tutti, specie ai politici. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:54:00 GMT)SPY CONFINDUSTRIA/ La vera partita dietro le parole di Boccia sulla Lega, di G. SabellaDEFICIT AL 2,4%/ Mercati, Ue e tecnici: le risposte da attendere dopo la sfida giallo-verde, di S. Luciano

UE Boccia gasdotto North Stream 2 : "Non in linea con obiettivi politica energetica" : 'La Commissione UE ritiene che il North Stream 2 non contribuisca agli obiettivi della politica energetica dell'UE in materia di sicurezza energetica o di diversificazione delle forniture e per

Manovra - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Bologna, 24 set., askanews, - Il taglio di 9 punti dell'Ires, che per le grandi imprese scenderebbe al 15% sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e assunzioni stabili, non è l'...

L'Uvi Boccia la politica di coesione : lo sviluppo sociale più basso nella Ue è in Italia : Non è un giudizio lusinghiero quello che emerge dal rapporto dell'Ufficio valutazione impatto, Uvi, del Senato sull'efficacia in Italia della politica di coesione. Secondo lo studio, che somma il contributo di diversi esperti della materia, a incidere

Governo - Boccia 'La politica smetta di cavalcare rabbia e rancore' : Che vanno risolti puntando alla costruzione di una società inclusiva e aperta, che non cavalchi rabbia e rancore e che non determini uno stato di ansietà che per l'economia è uno dei grandi mali. ...