Bimbo muore in ospedale a Iglesias

Ruspa travolge i passanti ai Campi Elisi - muore un Bimbo di tre anni : ... tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, meta giornaliera di turisti da tutti il mondo. Ultimo aggiornamento: 20:57

Bimbo di 12 anni si lancia nelle fiamme per aiutare i fratelli : loro erano già scappati - lui muore : Quando le fiamme, per motivi ancora da accertare, hanno avvolto la sua casa di Milwuakee , ci sono stati momenti di panico e tensione, ma alla fine tutti i presenti, sette adulti e quattro bambini, sembravano essersi messi in salvo. Purtroppo Adrian non lo sapeva...Continua a leggere

Viarigi : Bimbo di tre anni muore investito dal pick up guidato dal padre : Tragedia famigliare Tragedia famigliare questa mattina, poco dopo le 9 a Viarigi, in frazione Pergatti. Un uomo, S. C., pastore che vive da una decina di anni nella frazione, facendo manovra con il ...

Bimbo di 10 anni cade e muore travolto dallo scuolabus : morto. Era con la mamma - lei si sente male : Incidente terribile stamani a a San Martino di Lupari , comune in provincia di Padova. Un bambino, di 10 anni, secondo una prima ricostruzione, è caduto dalla bici in mezzo alla strada dove in quel ...

Padova - travolto in bici dallo scuolabus : Bimbo di 8 anni muore in strada : La tragedia a San Martino di Lupari dove la piccola vittima stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Il dramma si è consumato in pochi attimi all'ora di pranzo, poco dopo mezzogiorno. Nonostante il tempestivo intervento dei medici anche con un elicottero, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Dramma in hotel - Bimbo di 4 anni scivola nella piscina e muore annegato : Il piccolo Presley Stockton è stato rinvenuto nella piscina già esanime. Nonostante i tentativi di rianimazione dei presenti e poi dei soccorsi medici, purtroppo non ce l'ha fatta, era in vacanza con la famiglia da poco più di 24 ore.Continua a leggere

Rebibbia - detenuta lancia i due figli dalle scale : neonato muore - grave Bimbo di 2 anni : Orrore nel carcere capitolino di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro è ricoverato in condizioni...

Nel mondo ogni 5 secondi muore un Bimbo : 9.40 Nel 2017, nel mondo sono morti 8,3 milioni di bambini sotto i 15 anni, uno ogni 5 secondi, spesso per cause prevenibili. Il dato è contenuto in un rapporto di Unicef, Oms e Banca Mondiale. La maggior parte dei decessi è avvenuta nei primi 5 anni di vita, 5,4 milioni, e la metà erano neonati. Nel 1990 i bimbi morti prima dei 5 anni erano 12,6 milioni.

Tragedia in Calabria - Bimbo muore dopo ricovero in ospedale : Un bambino di soli 2 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri, 11 settembre, nell'ospedale civile Annunziata di Cosenza, dove era stato ricoverato per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Come gia' anticipato, il piccolo non è sopravvissuto all'operazione ed in merito, adesso, i genitori vogliono vederci chiaro ed hanno presentato una denuncia. Non è l'unica Tragedia accaduta in Calabria nelle ultime ore: un uomo è morto a to di un ...

Tragedia in Umbria - Bimbo di 6 mesi cade dal letto : muore sul colpo : Quella che sarebbe dovuta essere una vacanza di fine estate, rilassante e piacevole, si è trasformata in una vera e propria Tragedia [VIDEO] per una famiglia di tedeschi, i quali avevano deciso di trascorrere qualche giorno in Umbria, precisamente a Montefalco, piccolo ma grazioso comune della provincia di Perugia. Il drammatico episodio si è verificato giovedì 6 settembre, quando, per un incidente ai limiti dell'assurdo, il loro bambino di ...

Bimbo di 6 mesi cade dal letto e muore : Perugia, 8 set., AdnKronos, - Un Bimbo di sei mesi è morto dopo essere caduto dal letto a Montefalco nel perugino. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi. Il piccolo era figlio di una coppia di ...