BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 19 ottobre alle 17 conferenza in via Scienze

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Sabato 20 ottobre alle 11 in sala Barotti - ex sala del Falcone - : 'Un Sabato al mese': la rassegna si apre con le traduzioni poetiche di Giorgia Sensi 18-10-2018 / Giorno per giorno Sarà la traduttrice Giorgia Sensi la protagonista, Sabato 20 ottobre 2018 alle 11 , ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 9 ottobre alle 17 incontro in via Scienze : Biagio Rossetti e il suo mondo nelle illustrazioni di Claudio Gualandi 08-10-2018 / Giorno per giorno Sarà Claudio Gualandi a raccontare le architetture e il mondo di Biagio Rossetti nel corso di un ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 27 settembre alle 17 conferenza in via Scienze : Maternità e paternità come scelta responsabile 26-09-2018 / Giorno per giorno Proporrà una riflessione su cosa significhi diventare madri e padri nella società odierna la conferenza di Sergio Lo ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 25 settembre alle 17 presentazione in via Scienze : Nel libro di Daniele Lugli la vicenda umana e politica di Silvano Balboni 24-09-2018 / Giorno per giorno Ripercorre l'intera vicenda di uno dei protagonisti della vita politica e culturale ferrarese dell'immediato secondo dopoguerra il libro di Daniele Lugli 'Silvano Balboni era un dono' che Martedì 25 settembre 2018 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della ...