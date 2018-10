BETTER CALL SAUL - Recensione degli episodi 4x09-10 "Wiedersehen" e "Winner" (SEASON FINALE) : Nemmeno per sogno, non ci siamo dimenticati di BETTER CALL SAUL. Con ingiustificabile ritardo colmiamo il vuoto lasciatoci da quest’incredibile stagione andando a commentare i suoi ultimi due episodi Wiedersehen e Winner.Parliamo del culmine di un arco narrativo che è riuscito a distinguersi per più di un motivo, che abbiamo mano a mano affrontato nel corso delle nostre recensioni, e che non ha mancato di lasciare diviso un pubblico che nella ...

BETTER CALL Saul - che fine farà Kim Wexler? : Non basterebbero dieci stagioni a raccontare un personaggio come Jimmy McGill, l’avvocato dai metodi poco ortodossi, già conosciuto come Saul Goodman in Breaking Bad. Forse non ne basterebbero dieci nemmeno per raccontare un personaggio come Mike Ehrmantraut, l’ex poliziotto mutato in manovale del crimine, il suo volto terribilmente umano, la sua serietà così comica, per certi versi tenera, alla Walter Matthau. Eppure sembra che la quinta ...

BETTER CALL SAUL - Recensione episodio 4x08 "Coushatta" : Come annunciato con un post sulla nostra pagina, proponiamo il nostro approfondimento circa un interessante topic scatenatosi in concomitanza con la messa in onda del settimo episodio della quarta stagione di BETTER CALL SAUL e la Recensione della puntata di questa settimana. Andremo ora a capire i motivi dietro le dichiarazioni di un importante regista cinematografico come Guillermo del Toro sulla comparazione tra lo spin-off di Breaking Bad e ...

BETTER CALL SAUL - Recensione episodio 4x07 "Something Stupid" : Ci siamo sbilanciati nella scorsa Recensione in difesa di questa quarta stagione di BETTER CALL SAUL. Oggi sappiamo che avevamo ragione. Something Stupidè qualcosa di bellissimo, anche se quest’altro titolo appartiene a un episodio precedente.Il settimo episodio della quarta stagione di BETTER CALL SAUL è un punto di non ritorno, narrativamente e tecnicamente parlando. È sempre difficile parlare in nome della qualità tecnica di un prodotto ...

BETTER CALL SAUL - Recensione episodio 4x06 "Piñata" : Un pubblico diviso e una serie inarrestabile. BETTER CALL SAULè arrivata al suo sesto episodio di quarta stagione. Noi di Lost In A FlashForward ne stiamo seguendo le dinamiche,i pareri della rete … e abbiamo preso posizione.LEGGI LA Recensione DELL'episodio 4X05 "QUITE A RIDE"BETTER CALL SAULha superato lo scoglio dato dalla sua natura di spin-offa cavallo tra la prima e la seconda stagione. Tra la seconda stagione e la terza si è confermata un ...

BETTER CALL SAUL - Recensione episodio 4x05 "Quite a Ride" : Con il quinto episodio della quarta stagione di BETTER CALL SAUL ci siamo fatti un bel giro tra i ricordi e chiariti un po’ di idee. La serie spicca il volo dopo una prima metà stagione timida ma ben studiata, dove tutti i tasselli si muovono con cautela (ma si muovono) verso un destino che in parte conosciamo e in parte siamo sempre più ansiosi di scoprire, noi di Lost in A Flashforward come tutti voi.LEGGI LA Recensione DELL'episodio 4X04 ...

BETTER CALL SAUL - Recensione Episodio 4x04 "Talk" : Con Talk ci lasciamo alle spalle il quarto Episodio della quarta stagione di BETTER CALL SAUL. Una puntata dove molti nodi vengono allentati, le storyline principali intrecciate e tanta carne al fuoco. Anche questa settimana noi di Lost In a FlashForwardandremo a commentarlo per voi.LEGGI LA Recensione DELL’Episodio 4X03Nel tentativo di dimostrare a Kim il superamento del dolore per la morte del fratello, Jimmy finisce con l’accettare un ...

BETTER CALL SAUL - Recensione Episodio 4x03 "Something Beautiful" : Siamo al terzo Episodio della quarta stagione di BETTER CALL SAUL, la quiete prima della tempesta, e grazie al ritorno di uno dei personaggi più memorabili di Breaking Bad,possiamo aggiungere un nuovo mattone al ponte che avvicina sempre più spin off e serie di partenza.LEGGI LA Recensione DELL’Episodio 4X02 La scorsa settimana ci siamo lasciati con l’inizio di un nuovo girone dell’inferno di Ignacio “Nacho” Varga, il quale sperava di avere ...

BETTER CALL SAUL - Recensione Episodio 4x02 "Breathe" : Il secondo Episodio della quarta stagione di BETTER CALL SAUL è ufficialmente entrato nel vivo e tutte le storyline principali sono passate bene o male al livello successivo. Noi di Lost In A FlashForwardandremo come sempre a commentarlo insieme a voi. LEGGI LA Recensione DELL'Episodio 4x01Mentre gli uomini di Gustavo Fring indagano sulle condizioni di Hector Salamanca e sulla causa del suo malore, Nacho informa il padre che adesso può ...

