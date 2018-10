BE | pista sci alpino innevata con snowfarming | è una prima svizzera

Livigno - già aperta la pista per lo sci di fondo : I primi appassionati di sport invernali possono dunque già iniziare ad allenarsi, in attesa della neve vera.

Catania entusiasmante - Lodi simbolo della rinascita : il centrocampista premiato : Da quest’anno, il Calcio Catania intende premiare simbolicamente l’appartenenza alla causa rossazzurra dei giocatori che vantano la più lunga militanza nel club: riceveranno il più prezioso dei doni, la maglia da incorniciare e consegnare all’archivio dei ricordi più cari, quelli che danno la forza di rinnovare le energie per conquistare nuove vittorie. Così, tutti i calciatori della prima squadra che nel corso ...

L’Uomo del Giorno : Nicolas Viola - centrocampista cresciuto nella Reggina : Benito Nicolas Viola è nato ad Oppido Mamertina, il 12 ottobre 1989, è un calciatore italiano, centrocampista del Benevento. Anche suo fratello minore Alessio è un calciatore, di ruolo attaccante. cresciuto nella Reggina, è stato capitano della Primavera con cui, nel campionato 2006-2007, ha segnato 10 gol, tra cui uno al Milan nei quarti di finale della Final-Eight dello stesso campionato. Dopo aver partecipato anche a due edizioni del ...

Infortunio Brozovic - il centrocampista lascia il ritiro della Croazia : ecco quando tornerà : Infortunio Brozovic – Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, non ha ancora risolto i problemi muscolari che gli hanno fatto saltare la trasferta di Ferrara di domenica scorsa, così ha dovuto lasciare il ritiro della Croazia per fare rientro a Milano. I medici della nazionale hanno visitato il giocatore nerazzurro e hanno confermato che non può ancora riprendere la normale attività sportiva. Brozovic salterà le sfide con ...

Sci alpino - Peter Fill ritorna in pista! Allenamenti sullo Stelvio - gli altri azzurri in Val Senales : Peter Fill ha rimesso gli sci ai piedi dopo che aveva rinunciato alla trasferta sudamericana di questa estate per rimanere a casa e ritrovare la piena efficienza fisica in vista dell’inizio della stagione. L’altoatesino si allenerà al Passo dello Stelvio per un paio di giorni, il discesista vuole essere assoluto protagonista nella prossima stagione di Coppa del Mondo e possibilmente anche ai Mondiali. Gli altri tre azzurri della ...

MotoGP - GP Thailandia. Buriram - pista nuova ma non del tutto sconosciuta : Il tracciato in Thailandia non è sconosciuto ai piloti della MotoGP: a febbraio tutte le squadre sono scese in pista per i test. In questi 8 mesi, però, sono cambiate tante cose, soprattutto i team ...

Sci alpino - Federica Brignone prosegue nel suo programma di recupero : questa settimana in pista a Saas Fee : Brignone ancora in pista questa settimana a Saas Fee insieme alle velociste di Coppa Europa Continua il periodo di avvicinamento alla neve per Federica Brignone. La ventottenne valdostana, ferma per 45 giorni, è tornata a sciare i campo libero settimana scorsa al Passo dello Stelvio e nei prossimi giorni intensificherà l’impegno sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee fino a sabato 6 ottobre, dove si allenerà con il tecnico Marcello ...

Scontro Pogba-Mourinho : niente più fascia da capitano al centrocampista! : Mourinho e Pogba sono in rotta ormai da qualche mese, i due caratteri forti del Manchester United sono giunti allo Scontro Tra Mourinho e Pogba non scorre più buon sangue. Gli screzi tra i due in seno al Manchester United sono stati molteplici ed hanno portato ad una decisione drastica da parte del tecnico dei Red Devils: “ho deciso che Pogba non sarà più il secondo capitano. Ma sempre io avevo deciso che lo fosse ed è una scelta che ...

MotoGp - in Spagna Marquez vince il Gp di Aragona : scintille in pista con Dovizioso : I campioni di Moto 2, Moto 3 e MotoGp oggi sono impegnati in Spagna sul circuito di Aragon. Ecco tutti gli orari per seguire...

Tardelli-Jorginho - scintille. Il centrocampista dell'Italia risponde stizzito : L' Italia di Roberto Mancini ha pareggiato per 1-1 contro la Polonia, con la prova degli azzurri che è stato in chiaroscuro soprattutto nel primo tempo dove ha faticato a costruire gioco a cospetto di ...

F1 - scintille in pista tra Alonso e Magnussen : le parole dello spagnolo nel post qualifiche sono durissime : Quasi a contatto nel Q2 delle qualifiche del Gp d’Italia, Alonso e Magnussen sono stati entrambi eliminati per questo incontro ravvicinato in curva 1 Momenti di tensione tra Alonso e Magnussen sul finire della Q2 delle qualifiche del Gp d’Italia, quando i due piloti sono quasi venuti a contatto alla prima chicane. Photo4 / LaPresse Una leggerezza costata l’eliminazione sia allo spagnolo che al danese, con ...

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida domenica 2 settembre ore 21 - 00. Si prevede il tutto esaurito (oltre 3100 gli abbonamenti sottoscritti). Ex il tecnico Stroppa e il centrocampista Kragl - tra i pitagorici assente il difensore Golemic per squalifica : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

F1 - GP Italia 2018 : la pista si asciuga e Sergio Perez comanda la FP1 davanti a Raikkonen. Problemi per Vettel : La pioggia (copiosa) caduta nella notte e nelle prime ore della mattinata su Monza, ha condizionato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. La pista, specialmente in avvio, si presentava ai limiti della praticabilità, andando via via a migliorare, dato che le precipitazioni si sono interrotte prima del semaforo verde. Con il passare dei minuti i piloti sono passati dalla gomme Full Wet alle ...

Barcellona : un centrocampista in uscita : Secondo quanto scritto dal quotidiano Sport , molto vicino alle questioni di casa Barcellona , per il trasferimento di Rafinha al Real Betis ci siamo: il brasiliano si trasferirà in Andalusia in prestito.