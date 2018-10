Basket Dinamo | Vittoria biancoverde in Fiba Europe Cup

DIRETTA / Sassari Varese (risultato finale 71-60) : vince la Dinamo - 24 punti per Bamforth ( Basket Serie A1) : DIRETTA Sassari Varese , risultato finale 71-60: la Dinamo si prende la vittoria con una prova solida, costruita sui 24 punti di Scott Bamforth . Male offensivamente la Openjobmetis di Caja(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Basket – Tirrenia - un altro anno di tifo e passione al fianco dei giganti della Dinamo Sassari : La Compagnia del Gruppo Onorato Armatori sarà gold sponsor della Dinamo Sassari nel corso della prossima stagione Anche per la stagione 2018-2019 la Dinamo Sassari ha la sua nave dei giganti . Tirrenia e la società sassarese h anno infatti rinnovato per un altro anno l’accordo grazie al quale la Compagnia del Gruppo Onorato Armatori sarà gold sponsor dei giganti biancoblu nel corso del campionato della massima serie italiana. Un ...

Diretta/ Benfica Sassari streaming video e tv : la Dinamo in campionato ( Basket Europe Cup) : Diretta Benfica Sassari , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Dinamo Basket : domenica la prima di campionato : Dopo l'esordio nel Qualification Round di Fiba Europe Cup la Dinamo Banco di Sardegna è pronta a fare il suo debutto nel campionato italiano: il cammino dei giganti in LBA inizia domenica , alle 17, ...

Basket - Europe Cup 2018-2019 : comoda vittoria per la Dinamo Sassari che prenota un posto alla fase a gironi : Incontro senza storia quello da poco concluso tra Sassari e Benfica al PalaSerradimigni, ultimo turno preliminare di Europe Cup. Nel match di andata i sardi dimostrano la loro superiorità comandando dall’inizio alla fine e concludono con il risultato di 100-66, che garantisce anche abbondante tranquillità in vista del ritorno in Portogallo. Primo quarto abbastanza equilibrato fino a 4 minuti dal termine, quando, sul risultato di 17-16, la ...