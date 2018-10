Barcellona | i tifosi rivogliono Neymar

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Continuano a susseguirsi voci su un possibile ritorno in Spagna di. Questa estate, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo al Real, il brasiliano era stato a lungo in pole per raccoglierne l'eredità. Poi, però, è rimasto a Parigi. Adesso, secondo un'indiscrezione del Mundo Deportivo, sarebbe attratto da un ritorno al, lasciato nel 2017 per approdare al Psg. Il periodico spagnolo ha lanciato un sondaggio tra i lettori per tastare gli umori riguardo a un eventuale ritorno in Catalogna dell'attaccante verdeoro e i sostenitori blaugrana hanno risposto positivamente: il 64% dei votanti sarebbe d'accordo a riaccogliereal Camp Nou.