Bambino di sei anni vende zucche per raccogliere soldi per avere un cane per il diabete

"Sei nero - ti facciamo diventare bianco" : Bambino aggredito con la schiuma spray : L'aggressione in un centro del barese, dove un gruppo di ragazzini si è scagliato contro un bimbo di colore. La notizia...

“Ma sei tu o Santiago?”. Impressionante : la foto di Stefano De Martino da Bambino : Solo qualche giorno fa i paparazzi hanno sorpreso Stefano De Martino e Belen Rodriguez felici e sorridenti al parco. No, nessuno scoop. Ma da genitori separati hanno trovato il loro equilibrio, soprattutto per il bene di Santiago, il figlio che è nato nel 2013. Sono una famiglia moderna e mamma e papà, che continuano a dominare le cronache rosa, dopo tempo hanno ritrovato un’intesa. Per quanto riguarda Belen, la storia con Andrea ...

Ibiza - 59enne fa sesso con 14enne sul balcone dell’hotel. In tribunale : “Non sei più un Bambino” : Gail Dickinson, 59enne scozzese, è stata accusato di avere rapporti sessuali con un ragazzino di 14 anni, figlio di una sua amica, con la quale era in vacanza a Ibiza. A denunciarla è stata la nonna del giovane che ha beccato la coppia in atteggiamenti intimi sul balcone dell'hotel che li ospitava.Continua a leggere

Bambino di 7 anni morto annegato nella piscina dell'hotel a Orosei : incastrato con la mano in un bocchettone : Un Bambino di 7 anni è morto annegato nella piscina di un hotel a Orosei, in Sardegna. Il bimbo viveva ad Ogliastra, l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno mentre...

Orosei - Bambino di 7 anni annega nella piscina dell'hotel : Ancora da ricostruire i contorni dell'accaduto. Il bimbo stava giocando con alcuni amichetti quando il suo corpo è stato...

Orosei - Bambino di 7 anni annega nella piscina dell'hotel Cosa fare per salvarsi in acqua : Ancora una drammatica morte in vasca: ignote le cause del decesso del piccolo, su cui indagano i carabinieri

