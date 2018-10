Autostrada A25 | Pezzo di cemento si stacca da pilone autostrada e sfiora pattuglia di

Strada dei Parchi a Toninelli : l'Autostrada A24-A25 è sicura : Roma, 16 ott., askanews, - L'autoStrada A24-A25 'è sicura' e 'quello che manca sono i decreti per sbloccare i fondi per la messa in sicurezza antisismica'. Lo afferma la società concessionaria Strada ...

Strada dei Parchi a Toninelli : l'Autostrada A24-A25 è sicura : Roma, 16 ott., askanews, - L'autoStrada A24-A25 "è sicura" e "quello che manca sono i decreti per sbloccare i fondi per la messa in sicurezza antisismica". Lo afferma la società concessionaria Strada ...

TONINELLI : "PILONI VIADOTTI A24 E A25 IN CONDIZIONI ALLARMANTI"/ Strada dei Parchi : "Autostrada è sicura" : TONINELLI, "piloni VIADOTTI A24-A25 in CONDIZIONI allarmanti". Ultime notizie, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lancia l'allerta riguardante l'AutoStrada dei Parchi. (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:58:00 GMT)

Autostrada Roma-L'Aquila - stop all'aumento dei pedaggi scattato a gennaio su A24 e A25 : stop da oggi all'aumento dei pedaggi sulla Roma L'Aquila. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli con un post su Twitter, sottolineando che sono stati 'azzerati da oggi fino a fine ...