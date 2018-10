Atp Mosca | Seppi vola ai quarti di finale

Tennis - Atp Mosca 2018 : Andreas Seppi conquista i quarti di finale in Russia! Herbert ko in due set : Un grande Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, numero 46 del mondo, ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 51 ATP, con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5) al termine di un match estremamente equilibrato e deciso da due tie-break. L’altoatesino conquista l’accesso ai quarti di finale dove ...

Atp Mosca - Cecchinato subito fuori : vince Mannarino in due set : Mosca , RUSSIA, - Marco Cecchinato è stato eliminato al debutto nella 'VTB Kremlin Cup', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca , in Russia . Il ...

Tennis - Atp Mosca 2018 : subito fuori Marco Cecchinato - numero uno del seeding. Mannarino travolgente : Termina subito l’avventura moscovita di Marco Cecchinato: il Tennista azzurro, testa di serie numero uno del tabellone del torneo ATP 250, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, cede al francese Adrian Mannarino, che si impone sul cemento indoor russo per 6-2 6-3 in appena 52 minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Cecchinato tiene il servizio in apertura ma poi Mannarino infila cinque giochi consecutivi ...

Atp Mosca - Kyrgios batte Rublev : ma che sofferenza! : Kyrgios soffre un po’ più del previsto contro Rublev nel primo turno del torneo ATP di Mosca, adesso affronterà Basic ATP Mosca, Kyrgios ha battuto Rublev al primo turno del torneo russo, non senza fatica. Il tennista australiano ha vinto il primo set per 6-3 e la gara sembrava incanalarsi nel verso giusto. Un calo di concentrazione è costato caro però a Kyrgios, il quale ha perso per 6-4 la seconda partita, prima di riuscire a ...

Tennis - Atp Mosca 2018 : Andreas Seppi conquista il secondo turno. L’azzurro supera in due set Martin Klizan : Ottimo inizio per Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, n.46 del mondo, ha sconfitto lo slovacco Martin Klizan, numero 47 ATP ed ottava testa di serie, con il punteggio di 6-1 7-6(6) in 1 ora e 28 minuti di partita. Una prestazione convincente dell’altoatesino che se la vedrà nel prossimo turno con il ...

Tennis – Atp Mosca : Berrettini eliminato al primo turno - Rosol trionfa in tre set : Esordio negativo per Matteo Berrettini nel Torneo Atp di Mosca: l’azzurro ko al primo turno Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Mosca (cemento indoor, montepremi 856.445 dollari). L’azzurro, numero 54 del mondo, si è arreso al ceco Lukas Rosol, numero 171 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 in un’ora e 48 minuti. ...