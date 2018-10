Astronomia | evoluzione dell’Universo | preziosi indizi dalla Luna

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Un team composto dall’’International Center for Radio Astronomy Research (Icrar) e dall’Arc Center of Excellence di All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (Astro 3D) ha osservato lacon il radiotelescopio Murchison Widefield Array per tentare di rilevare il debole segnale prodotto dagli atomi di idrogeno quando l’Universo si era appena formato. Gli astronomi ritengono che rilevare questo tenue segnale radio possa aiutare a verificare la correttezza delle teorie sull’. «Il nostro radiotelescopio situato nel deserto dell’Australia occidentale, capta i segnali radio e converte le informazioni in immagini del cielo – commenta Benjamin McKinley, autore principale dello studio – il segnale radio proveniente dall’universo primordiale è molto debole rispetto agli oggetti estremamente luminosi in primo piano, che includono i buchi neri in altre galassie e gli elettroni ...