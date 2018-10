Assicurazione Rc auto - con la manovra rischio aumento prezzi al Nord - : Nel decreto semplificazione potrebbe arrivare una norma per uniformare il costo delle assicurazioni. Dalle simulazioni, a Napoli l'Assicurazione potrebbe scendere del 65%, a Bolzano salire del 40%. E ...

Assicurazione auto - perché c'è il rischio concreto di aumenti fino al 40 per cento : L'obiettivo che si sarebbe posto il governo è quello di eliminare le differenze di prezzo tra le polizze da una regione...

Rc auto - novità spaventosa in manovra : Assicurazione - ecco chi viene massacrato : Dal Consiglio dei Ministri deputato a stendere il testo definitivo della manovra, filtra una novità imprevista e piuttosto inquietante . Si parla della cosiddetta ' Rc auto equa ', una misura che mira ...

Come trovare le migliori offerte sull'Assicurazione auto - : Tutti gli strumenti per calcolare i preventivi, confrontare in maniera autonoma i costi delle polizze e scegliere quella più conveniente o adatta alle proprie esigenze

Guida alla scelta dell’Assicurazione auto : tipologie e consigli per risparmiare : La Rc auto è una necessità ma, con le molte compagnie e le numerosissime offerte presenti in rete, si rischia di fare confusione: tra massimali, garanzie, cilindrate e attestati di rischio, le cose da valutare prima della firma di una nuova polizza sono moltissime. Se avete acquistato una nuova macchina e desiderate trovare una nuova […] L'articolo Guida alla scelta dell’assicurazione auto: tipologie e consigli per risparmiare sembra ...

Assicurazione auto e moto : addio alle “polizze sospendibili” dopo una decisione della Corte di Giustizia europea : Abbiamo assistito, in questi ultimi anni, ad una crescita evidente delle principali piattaforme di sharing mobility che consentono di noleggiare auto e moto per muoversi liberamente in città, ma nonostante questo è ancora piuttosto consistente il numero di italiani proprietari di un automobile o, in generale, di un mezzo di trasporto. Numerose sono le voci di spesa che ogni anno devono sostenere i proprietari di un’automobile, e quella senza ...

Rc auto - stop alla sospensione dell'Assicurazione : la sentenza della Corte di Giustizia : Una novità in arrivo per tutti coloro che sospendono la polizza di assicurazione Rc per auto e moto quando fermano il proprio mezzo. L'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea ha infatti rivelato che se un veicolo è immatricolato correttamente dev'essere assicurato anche se lo si tiene in garage. Una pratica, quella di sospendere l'Rc auto e moto, molto utilizzata da coloro che ad esempio nel periodo invernale mettono in garage mezzi ...

BOLLO AUTO 2018/ Esenzione e sconti - attenzione alla "beffa" sull'Assicurazione : BOLLO AUTO 2018, possibili Esenzione dubi 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione. Ma c'è anche chi paga l'addizionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:31:00 GMT)

Corte UE - Assicurazione auto obbligatoria anche se veicolo è fermo in area privata : Un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare deve essere coperto da un'assicurazione della responsabilità civile Autoveicoli anche se il suo ...

Milano : incendia la propria auto per truffare l'Assicurazione - denunciato : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Ha incendiato la propria auto per truffare l'assicurazione. Ma le fiamme hanno bruciato anche altre vetture ed è stato scoperto dalla polizia. E' successo a un cittadino italiano di 41 anni a Pero, in provincia di Milano, denunciato per incendio doloso, simulazione di r

Volo in ritardo - un’Assicurazione su blockchain ti rimborsa in automatico : C’è un’assicurazione acquistabile online e da mobile che indennizza in automatico in caso di ritardo del Volo superiore a due ore. Addebitando subito la somma dovuta, quando l’aereo atterra, senza dover ricorrere a pratiche burocratiche ulteriori. Per farlo utilizza la tecnologia blockchain, la stessa alla base dei bitcoin. Si chiama Fizzy. L’ha lanciata Axa sul mercato italiano lo scorso giugno. L’utente finale non ...