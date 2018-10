laprimapagina

: #Cagliari #Assemini Condannato Mario Puddu: M5s rimane senza candidato - Laprimapagina : #Cagliari #Assemini Condannato Mario Puddu: M5s rimane senza candidato - paglialunga00 : RT @SuperLukulu: Condannato a un anno di reclusione l’ex sindaco di Assemini (Cagliari) Mario Puddu, attuale coordinatore del Movimento 5 S… - Torakjkj : RT @SuperLukulu: Condannato a un anno di reclusione l’ex sindaco di Assemini (Cagliari) Mario Puddu, attuale coordinatore del Movimento 5 S… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Tegola per il movimento di Luigi Di Maio.si ritira dalla corsa per le regionali in Sardegna. L’ex sindaco