Arrivano i preservativi che si autolubrificano | anticoncezionali più sicuri | proteggono

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Una equipe di ricercatori della Boston University, negli Stati Uniti, ha sviluppato un sistema per rendere autolubrificanti e più confortevoli iin lattice. Gli studiosi hanno applicato un rivestimento idrofilo che reagisce ai fluidi corporei durante l’amplesso per lubrificare il preservativo. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica della Royal Society e lo studio è stato finanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation, allo scopo di incentivare l’uso deiper ridurre la trasmissione del virus dell’HIV e delle altre malattie sessualmente trasmissibili. Utilizzare gli attuali, infatti, può risultare poco confortevole: una lubrificazione insufficiente dovuta per esempio alla ridotta produzione di fluidi durante i rapporti sessuali, può portare a un eccessivo attrito sulle mucose dei genitali, con conseguenti ...