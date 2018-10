Arriva la pensione di cittadinanza da 780 euro al mese ma poche persone ne avranno

Arriva quota 100 : in pensione a 62 anni e almeno 38 anni di contributi : Nella legge di bilancio approvata in Cdm è compresa la cosiddetta "quota 100". La misura prevede che i lavoratori possano andare in pensione qualora la somma dell'età pensionabile e dei contributi versati faccia 100 e prevede inoltre quattro diverse finestre in cui potrà essere richiesta l'uscita dal mondo del lavoro.Continua a leggere

I lavoratori italiani Arrivano alla pensione prima degli altri in Europa : Foto: Pixabay Nella polemica sulle pensioni tra il presidente dell’Inps, Tito Boeri e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si inseriscono i dati sulla situazione previdenziale in Europa forniti da Eurostat. L’Istituto europeo di statistica certifica come gli italiani siano i cittadini europei con la vita lavorativa più breve. Nel senso che un quindicenne italiano di oggi dovrà lavorare in media 31,6 anni prima di ricevere ...

Pensione anticipata quota 100 : Arrivano le ipotesi Ape social e opzione donna fino al 2021 : Varie le novita' emerse negli ultimi giorni sulla Pensione anticipata a quota 100 e sulle altre misure di riforma delle Pensioni previste per il 2019. Infatti, oltre alla possibilita' di uscita anticipata a partire dai 62 anni di eta' e con 38 di contributi, il Governo Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, starebbero pensando all'ipotesi di apportare delle correzioni al taglio delle pensioni d'oro con una norma che ...

Il vecchio scontrino fiscale va in pensione : Arriva quello elettronico : Le novità fiscali crescono a vista d’occhio e, dal 2019, oltre all’obbligo di invio della fattura elettronica, farà capolino in estate anche un altro obbligo: lo scontrino fiscale elettronico, che i negozianti dovranno inviare all’Agenzia delle entrate. Almeno questo è quanto previsto nel Decreto fiscale allegato alla Legge di bilancio 2019. Nello specifico, è quanto previsto da un articolo della bozza del decreto fiscale collegato con la ...

La carta va in pensione - dal 2019 Arriva lo scontrino elettronico : scontrino fiscale (Google Images) Nella manovra economica in discussione alla Camera c’è anche la proposta di rendere obbligatorio lo scontrino elettronico per tutti gli esercizi commerciali. L’introduzione sarà graduale. Da luglio 2019 il nuovo scontrino sarà reso obbligatorio per gli esercenti con fatturato superiore a 400mila euro l’anno (oggi stimati attorno a 260mila soggetti), mentre dal 2020 l’obbligo si estenderà a tutte le ...

Lexus e Audi mandano in pensione gli specchietti : Arrivano i retrovisori digitali : Gli specchietti retrovisori digitali della Lexus ES Le showcar e i prototipi sono vetture costruite per suscitare “l’effetto wow” sul pubblico. Solitamente vediamo in queste showcar delle soluzioni che difficilmente verranno adottate nelle produzioni di serie perché, come si dice, tra il dire ed il fare c’è di mezzo l’omologazione. Una soluzione tecnologica che spesso si vede nei prototipi che vengono presentati ai ...

Tennis - Arriva la sospensione per l’arbitro Lahyani dopo il caso Kyrgios : Lahyani è stato sospeso per decisione dell’ATP dopo il ben noto caso Kyrgios agli US Open: tutti i dettagli “Nonostante l’incidente sia avvenuto agli US Open, sotto le regole della USTA (federazione Tennis americana, ndr), Mohamed Lahyani come arbitro a tempo pieno deve mantenere un alto livello a prescindere dal torneo che gli è stato assegnato, in modo da mantenere l’integrità del circuito. Mohamed è un officiale di gara di alto ...