Arriva la “Notte della Luna” | milioni di occhi puntati sul nostro satellite per un

(Di giovedì 18 ottobre 2018)di, in tutto il mondo, sarannoal cielo il 20 ottobre 2018, la “NotteLuna” “InOMN”, o “International Observe the Moon Night”): si tratta di un appuntamento annuale dedicato all’osservazione dell’uniconaturaleTerra. L’International Observe the Moon Night è un’iniziativa targata NASA che coinvolge, a livello mondiale, istituzioni, ricercatori e appassionati per ammirare, fotografare e studiare le caratteristicheLuna. L’iniziativa è nata nel 2010 per invitare “tutti gli abitantiTerra a osservare la Luna, imparare curiosità sul suo conto e celebrare le connessioni culturali e personali che tutti abbiamo con il vicino più prossimo alpianeta”. Non solo scienza, dunque, dato che la Luna, oltre ad essere un oggetto da studiare, è da millenni presenza costante nella storia dell’uomo e...