Arriva il prestito a tasso negativo

Alitalia e Ferrovie - Arriva il prestito salva-matrimonio : ROMA Il governo vuole salvare Alitalia. Per questo, per mandare in porto il matrimonio con le Ferrovie e dare ossigeno finanziario, è pronto a prorogare il prestito-ponte da 900 milioni in scadenza il ...

Sampdoria - virata su Destro : può Arrivare in prestito : La Sampdoria vira decisa su Mattia Destro. È l'attaccante del Bologna il grande obiettivo di Sabatini in queste ultime ore di mercato: può arrivare in prestito con diritto di riscatto, a cifre non ...

Torino - è fatta per Soriano. Arriva in prestito dal Villarreal : A 48 ore dalla gara casalinga con la Roma, il Torino di Walter Mazzarri mette a segno due colpi importanti in ottica Europa. Oltre al difensore ivoriano Djidji, in prestito dal Nantes, Arriva anche ...

Milan-Bakayoko - ora è ufficiale. Arriva in prestito con diritto di riscatto : Stavolta è tutto fatto. Tiémoué Bakayoko è un giocatore del Milan. Il centrocampista francese classe 1994 Arriva a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una formula che ha ...