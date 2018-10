Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 17 ottobre 2018 : Ariete top - Toro flop - gli altri segni? : Paolo Fox, Oroscopo oggi mercoledì 17 ottobre 2018 : l' Ariete è in un bel momento di crescita, il Toro invece si sente in difficoltà perché molto affaticato, tutti gli altri segni? (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 06:40:00 GMT)

Branko di ottobre : Ariete eccesso di gelosia - Bilancia meglio trascurare un po' l'amore : La forma fisica resta molto buona, ma non dovete esagerare: approfittate di queste stelle per darvi una regolata all'alimentazione, praticate soltanto sport adatto alla vostra età e al vostro stato ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 13 ottobre 2018 : Bilancia - Scorpione - Ariete - Leone e gli altri segni : L'OROSCOPO di PAOLO Fox a LatteMiele per oggi sabato 13 ottobre 2018 non premia i Leone che rischiano davvero di perdere molto in questi giorni difficili, e gli altri segni?(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:48:00 GMT)