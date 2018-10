: • News • #Antimafia: politica distratta su mafie - Cyber_Feed : • News • #Antimafia: politica distratta su mafie - TelevideoRai101 : Antimafia: politica distratta su mafie - corinnandreatta : RT @coccaclaudio: INDAGATO BEPPE LUMIA,EX SEN. DEM PALADINO DELLA LEGALITÀ. Coop rosse, indagato per mafia l’eroe antimafia del Pd Lorenzo… -

Alla presentazione del Rapporto Liberaidee sue corruzione, il procuratore nazionaleCafiero De Raho lancia l'allarme:"La-dicepospone questi problemi a tanti altri ma quando ci sono corruzione e mafia l' economia va a fondo:nostra zavorra sono mafia e corruzione,quest'ultima dilaga" "Il peggiore aspetto in questo momento nel Paese", aggiunge, è che "non c'è attenzione per questi fenomeni". Lo scudo fiscale?"Occasioni come questa favoriscono chi ha seguito la via dell' illegalità, in primis le".(Di giovedì 18 ottobre 2018)