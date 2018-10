Antimafia : politica distratta su mafie : 11.55 Alla presentazione del Rapporto Liberaidee su mafie e corruzione, il procuratore nazionale Antimafia Cafiero De Raho lancia l'allarme:"La politica -dicepospone questi problemi a tanti altri ma quando ci sono corruzione e mafia l' economia va a fondo:nostra zavorra sono mafia e corruzione,quest'ultima dilaga" "Il peggiore aspetto in questo momento nel Paese", aggiunge, è che "non c'è attenzione per questi fenomeni". Lo scudo ...