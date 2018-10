Uomini e donne Anticipazioni : MARA e la segnalazione di GIANNI su… : Mercoledì 17 ottobre 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne e non sono mancate le sorprese! Scopriamo insieme che cosa è avvenuto nei percorsi dei tronisti MARA Fasone, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo, ad esempio, ha portato in esterna Rachele ma ha scelto di eliminarla per averla sentita “distaccata” nel corso dei dieci minuti passati con lei. Uomini e ...

Uomini e Donne Anticipazioni : la rivelazione choc di Mara : Mara Fasone: arriva una segnalazione a Uomini e Donne Mara Fasone continua a essere al centro di una bufera. La nuova tronista di Uomini e Donne, attaccata in queste settimane per i modi bruschi con cui ha eliminato più di un corteggiatore, tornerà ha dividere l’opinione pubblica. Oggi in studio Maria De Filippi dovrebbe tornare a parlare del Trono Classico di UeD. Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Mara Fasone ...

Anticipazioni Uomini e donne : un incontro con la famiglia mette nei guai la Fasone : Sebbene sia stato archiviato da Maria De Filippi, il caso Sara Affi Fella continua ad essere presente nella memoria del pubblico e dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne. Anche nella registrazione effettuata ieri 17 ottobre, infatti, ci sono state allusioni su quanto accaduto tra l'ex tronista e Nicola Panico, con sospetti riguardanti un'altra tronista del programma. A diventare oggetto di illazioni è stata Mara Fasone, chiamata ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione : Lorenzo Riccardi attacca Giulia - ma… (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni: nella nuova registrazione del dating show di canale 5, Lorenzo Riccardi ha attaccato aspramente la sua corteggiatrice Giulia Cavaglia…(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Luigi pazzo di Irene - Teresa perde Antonio : Uomini e Donne anticipazioni registrazione Trono Classico mercoledì 17 ottobre 2018 Continua a ritmo spedito il Trono di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Il siciliano è diviso tra due corteggiatrici, Irene e Antonella. E nell’ultima registrazione, quella avvenuta mercoledì 17 ottobre, il ragazzo ha deciso di fare una sorpresa a Irene. Una scelta che […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Luigi pazzo di Irene, Teresa perde ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Barbara arrabbiata per un giudizio : Barbara De Santi sbotta contro Nino Castanotto a UeD Barbara De Santi continua a creare zizzania a Uomini e Donne. Dopo l’attacco fatto a Gemma e le critiche per Valentina, oggi nel Trono Over si alzerà un altro polverone che vedrà protagonista l’insegnante e Nino Castanotto. l’ex di Anna Tedesco continuerà ad avere battibecchi con la dama del Trono Over, con la quale l’antipatia sarà evidente. Nonostante una serata ...

Uomini e donne - 16 ottobre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14.45 : Uomini e donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e donne 2018-2019, Anticipazioni 16 ottobre 2018 Nuovo ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Valentina dimentica David : Valentina Autiero non è più interessata a David Scarantino di UeD David Scarantino sembrerebbe essere ormai un capitolo chiuso per Valentina Autiero. La dama del Trono Over di Uomini e Donne verrà messa nuovamente difronte al cavaliere oggi in puntata. Le lacrime, a tratti disperate, delle scorse puntate versate nel segmento senior della trasmissione, lasceranno il posto a una presa di posizione serena. Valentina sottolineerà di non aver ...

Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Anticipazioni 15 ottobre : la Piras tra due uomini? : Un omicidio e non solo nella Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Dopo l'ottimo esordio la scorsa settimana con oltre 6.2 milioni di spettatori, torna l'appuntamento con la fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nella Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2, in onda stasera 15 ottobre e dal titolo "Pane", Lojacono e la sua squadra indagano sulla morte di Pasquale Granato, proprietario di una storica ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Teresa elimina Federico : Teresa Langella presa in giro da Federico? La scelta a Uomini e Donne Uomini e Donne torna oggi dopo la pausa del weekend. Maria De Filippi dovrebbe aprire la settimana del talk dei sentimenti Mediaset con il Trono Classico. Venerdì infatti si è concluso il filone relativo a Temptation Island Vip, mentre il Trono Over aveva occupato i primi tre appuntamenti settimanali. Le Anticipazioni di Uomini e Donne svelano che, se oggi dovesse essere ...

Anticipazioni Uomini e donne : Nilufar e Giordano si scontrano con Nicolò : Le Anticipazioni di Uomini e donne confermano la presenza di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nella registrazione del 12 ottobre dedicata al Trono Over. Dopo che per giorni la loro intervista era slittata, lasciando persino temere che tra la coppia ci fosse aria di crisi, Maria De Filippi ha accolto nel suo studio l'ex tronista e il corteggiatore da lei scelto. Come era accaduto qualche giorno prima per gli altri protagonisti di Temptation ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Rocco e Gemma Chiudono! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 12 ottobre 2018: Nilufar e Giordano, Fabio e Marcella si raccontano! Rocco e Gemma si lasciano ancora! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Rocco chiudono di nuovo, mentre Gianluca fa infuriare Roberta! Tra Pamela e David, nonostante qualche incomprensione, c’è grande interesse. Direttamente da Temptation Island VIP, Nilufar, Giordano e Nicolò e Fabio e Marcella! I senior sono ...

Uomini e Donne Anticipazioni trono Over : Rocco e Gemma litigano - la verità in studio : Gemma e Rocco, lite a Uomini e Donne: tutte le anticipazioni Non sappiamo se le ultime anticipazioni di Uomini e Donne Over saranno effettivamente anche le ultime su Rocco e Gemma; siamo sicuri tuttavia che la puntata che vedrete sarà come al solito ricca di colpi di scena se non avete ancora letto le news […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni trono Over: Rocco e Gemma litigano, la verità in studio proviene da Gossip e Tv.

Giordano e Nilufar a Uomini e Donne - chiarimento di fuoco con Nicolò : Anticipazioni : Nilufar e Giordano a Uomini e Donne, confronto acceso con Nicolò Ferrari La nuova puntata di Uomini e Donne registrata oggi 12 ottobre ha avuto come protagonisti Nilufar e Giordano: è stata una registrazione lunga con anticipazioni ricche di colpi di scena. Il Vicolo delle News esordisce parlando proprio della coppia: in studio si è […] L'articolo Giordano e Nilufar a Uomini e Donne, chiarimento di fuoco con Nicolò: anticipazioni proviene ...