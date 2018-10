Anoressia sessuale | quando il partner rifiuta il rapporto e il contatto fisico

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Sesso, no grazie. Si chiamaed è un disturbo della sfera affettiva che porta are con paura ile ilcon ilvisto letteralmente come un pericolo. Ne ha scritto recentemente El Pais ricordando che si parla spesso sulle riviste medico-scientifiche del settore del desiderio compulsivo di sesso come dipendenza, ma che non si valuta con la giusta attenzione i casi di chi, soprattutto donne, “evita ila tutti i costi (…) ma non per la tipica noia che accadeentri nella routine di coppia, bensì per qualcosa di più profondo, simile a quello che nei disordini alimentari riguarda il cibo”. Anche se l’ultima versione del DSM 5, il Manuale Diagnostico e statistico dell’American Psychiatric Association, non riconosce in quanto tale la patologia, ci sono centinaia di esperti del settore che ogni giorno incontrano casi ...