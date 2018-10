Annunciato il nuovo singolo di Benji e Fede da Siamo solo noise Limited Edition | svelati

Marco Mengoni ha Annunciato il nuovo tour nei palazzetti : ecco le date! : #MengoniLive2019 is coming <3 The post Marco Mengoni ha annunciato il nuovo tour nei palazzetti: ecco le date! appeared first on News Mtv Italia.

Un nuovo Banjo Kazooie potrebbe essere Annunciato durante l'evento X018 di Microsoft : Tra poche settimane, Microsoft ospiterà il suo primo evento X018 a Città del Messico, annunciando una serie di giochi per i possessori di Xbox One. E la compagnia potrebbe riservare alcune sorprese.Come riporta Comicbook, un fan di Rare che risponde al nome di VALEX ha recentemente pubblicato un'interessante teoria su Twitter nella quale si parla di un nuovo annuncio per la serie di Banjo Kazooie che potrebbe arrivare all'evento di Microsoft il ...

Benji & Fede hanno Annunciato le date del nuovo instore tour : A supporto di "Siamo Solo Noise Limited Edition"

Annunciato il nuovo singolo di Cesare Cremonini a un mese dall’avvio del tour : audio e testo : Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Possibili scenari. Il prossimo estratto dall'ultimo disco di inediti arriva a poco meno di un mese dall'avvio delle date nei palasport che saranno aperte dal concerto al Palabam di Mantova nel quale l'artista bolognese terrà la data di apertura. Dopo Poetica, con il quale ha aperto il suo nuovo corso discografico, ma anche Nessuno vuole essere Robin e Kashmir-Kashmir, Cesare Cremonini è ora pronto a ...

Annunciato Xenon Racer - un nuovo arcade racing game ambientato nel 2030 : Oggi SOEDESCO e 3DClouds.it hanno Annunciato Xenon Racer, un nuovo arcade racing game ambientato nel 2030. Xenon Racer arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale. In più sarà pubblicata anche una versione digitale per PC. Xenon vi porta nel futuroRead more…

Annunciato il nuovo album di Giorgia dopo Oronero : svelati titolo - data d’uscita e cover : Il nuovo album di Giorgia è finalmente ufficiale. dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, finalmente arriva qualcosa di certo che porta la data del 16 novembre. Si tratta di Pop heart, nuovo album di cover con il quale darà un seguito naturale a Oronero che ha rilasciato nel 2016 su produzione di Michele Canova, tornato alla pulsantiera magica per supportare la nuova prova di studio della cantautrice romana. Ancora da definire la ...

Irama ha Annunciato l'uscita del nuovo album "Giovani" : ecco la tracklist! : Uscirà il 19 ottobre

Michael Bublé ha Annunciato l'uscita del nuovo album "Love" : ecco la tracklist : In arrivo a novembre

Lil Wayne ha Annunciato l'uscita del nuovo album 'Tha Carter V' : Venerdì 28 settembre uscirà in tutto il mondo "Tha Carter V" , il nuovo album firmato Lil Wayne. via GIPHY Non si tratta di una data casuale per il rapper statunitense: è anche il giorno del suo 36esimo compleanno. Un bel regalo per sé e ...

Zara Larsson ha Annunciato l'arrivo del nuovo singolo "Ruin My Life" : It's coming!

I Måneskin hanno Annunciato l'uscita del nuovo singolo "Torna a casa" : In arrivo venerdì 28 settembre

Rita Ora ha finalmente Annunciato la data di uscita del nuovo album 'Phoenix' : "Phoenix" sarà disponibile in tutto il mondo il 23 novembre 2018. Sulla cover c'è uno splendido primo piano di Rita, vedere per credere: PHOENIX THE album COMING NOV 23. My sophomore album is NOW ...

