Animali fantastici fan event | accendi la magia a Milano | Roma | Napoli e in altre 6 città

tvzap.kataweb

: RT @thewebcoffee: Animali Fantastici 2: Bacchette in posizione... l'attesa sta per finire - EleloveJohnny : RT @thewebcoffee: Animali Fantastici 2: Bacchette in posizione... l'attesa sta per finire - movieplayer_it : #AnimaliFantasticiFanEvent: ecco l'evento nelle maggiori città italiane! -

(Di giovedì 18 ottobre 2018), Lucca, Torino, Firenze, Genova, Bergamo e Perugia: 9per nove bacchette giganti e un fanche il 3 novembre anticipa l’uscita nelle sale italiane di: I Crimini di Grindelwald A, in piazza Cadorna, sarà protagonista la bacchetta di Albus Silente; al’appuntamento è fissato in via del Corso (Largo dei Lombardi) con la bacchetta di Gellert Grindelwald; ala bacchetta di Harry Potter sbarcherà a Piazza Trieste e Trento, mentre a Lucca – in occasione dell’edizione 2018 del Lucca Comics & Games – la bacchetta di Newt Scamander dominerà sulla centralissima Piazza San Michele alla presenza di Paul Harris, lo storico coreografo dei duelli che hanno scandito le avventure di Harry Potter. A Torino arriverà la bacchetta di Voldemort (foyer UCI Cinemas Torino Lingotto), a Firenze quella di Ron Weasley (foyer UCI Luxe ...