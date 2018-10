Ancora un weekend estivo | ma qualcosa potrebbe cambiare

retemeteoamatori

: ????#Piogge ancora #poche o punte al Centro-nord mentre qualcosa dal punto di vista #termico #potrebbe #cambiare con… - ReteMeteoAmator : ????#Piogge ancora #poche o punte al Centro-nord mentre qualcosa dal punto di vista #termico #potrebbe #cambiare con… - VilledAnaunia : FORMAI DAL MONT Appuntamento a Castel Valer nel weekend del 20 e 21 ottobre, grazie all'impegno della Pro Loco di T… - Deiv90 : Ancora un giorno al weekend... -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) MeteoBentrovati amici questa settimana ha portato nuovamente piogge al Sud con tempo asciutto altrove e caldo. Nella vasta area di alta pressione che da giorni staziona sull’Europa orientale lascerà gradualmente il posto all’anticiclone delle Azzorre, che nel fine settimana andrà a interessare gran parte del continente europeo e la nostra penisola. Venerdì avremo solo qualche residue disturbo tra Sardegna orientale , sud Siciliano e calabro. Sabato e Domenica invece non pioverà da nord a sud con temperature massime ovunque sui 24/26°C.però cambierà proprio sul finire di Domenica. pressione al suolo per Sabato Tempo per la prossima settimana Proprio il cambiamento di cui scritto a titolo dell’editoriale, non saranno purtroppole grandi piogge atlantiche mancano al centro-nord italia. Saranno dal punto di vista termico visto ...