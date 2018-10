Ancora problemi di battery drain per Samsung Gear S3

WTA Mosca – Simona Halep annuncia il ritiro : Ancora problemi alla schiena - Finals a rischio : Simona Halep costretta a ritirarsi dalla VTB Kremlin Cup, il torneo WTA Premier che si svolgerà a Mosca nei prossimi giorni: la tennista n°1 al mondo continua a soffrire di problemi alla schiena Brutte notizie per i fan di Simona Halep, particolarmente per quelli che la attendeva in Russia. La tennista romena è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal tabellone principale della VTB Kremlin Cup, torneo WTA Premier dotato di un ...

La forza di Iliad Italia? Ancora le rimodulazioni degli altri - Levi nega i problemi di copertura : Il successo di Iliad Italia dopo i primi 4 mesi dal lancio sono stati raccontati in una lunga intervista teLevisiva condotta da CLassCNBC e pubblicata da ItaliaOggi. In più di 20 minuti di domande e risposte sono stati affrontati molti aspetti del servizio reso dall'operatore e solo in minima parte è stato toccato l'argomento relativo ai recenti problemi di rete registrati per il vettore. Cerchiamo di capire dunque il senso delle dichiarazioni ...

NBA - i Philadelphia Sixers ci ricascano : Ancora problemi con un account Twitter : ... deus ex machina di cinque profili falsi che su Twitter in maniera anonima difendevano l'operato della dirigenza e attaccavano giocatori e personaggi noti del mondo NBA. I Sixers infatti nelle ultime ...

Empoli-Roma - Ancora problemi di trasmissione per DAZN : le proteste degli utenti non si placano [VIDEO] : Sono già passati due mesi dall’inizio del campionato e dallo sbarco in Serie A di DAZN, piattaforma del gruppo Perform che trasmette tre partite di ogni turno del massimo campionato italiano. Fin dall’inizio gli utenti hanno riscontrato problemi nella visione dei contenuti, problemi che non sembrano essere stati risolti al di là delle dichiarazioni di circostanza. Ecco un esempio direttamente da Empoli-Roma di stasera. #ASRa ...

Blackout Vodafone : utenti del Nord colpiti dal down - problemi Ancora per la linea fissa : Blackout Vodafone ha colpito in particolare gli utenti del Nord, Piemonte e Val d’Aosta nello specifico, ma non sono mancate segnalazioni anche da altre zone d’Italia come Roma e più sporadiche a Napoli. Blackout Vodafone: situazione in via di risoluzione ancora un down questa mattina, dopo quello segnalato di Instagram, è successo anche a Vodafone che ha subito un vero e proprio Blackout con interruzione della rete Internet e della ...

Ancora problemi il 2 ottobre con Samsung Galaxy S7 : lettore impronte in difficoltà - le soluzioni : Ci sono diverse segnalazioni che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda un nuovo possibile problema per il Samsung Galaxy S7. Nonostante sia stato lanciato sul mercato due anni fa, lo smartphone Android è Ancora oggi uno dei più popolari in Italia e, non a caso, quando trapelano potenziali anomalie per lo smartphone, la questione fa sempre molto rumore. Qual è la questione che ha preso piede oggi 2 ottobre? In ...

Inter-Cagliari - Ancora problemi per DAZN : disservizi ed una gaffe finale - i tifosi protestano sui social : DAZN nel caos dopo la serata di Serie A, diversi intoppi durante Inter-Cagliari, i tifosi si sono sfogati sui social In casa DAZN ancora va stretta qualche vite. Oggi durante Inter-Cagliari ci sono state diverse lamentele da parte degli utenti che si sono riversati sui social per protestare. La gara si è vista a scatti ed a volte alcune schermate occupavano lo schermo impedendo la visuale dell’incontro. Alcuni addirittura hanno ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni - Ancora problemi in studio : drastica decisione in arrivo? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni continua a riscontrare problemi dopo la batosta di Sara Affi Fella: abbandonerà il trono?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:05:00 GMT)

GFVip : i problemi con l'alcol di Jane Alexander - Monte penserebbe Ancora all'ex : Nuovo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, il reality arrivato alla terza edizione su Canale 5. Le novità che ci arrivano dalla casa si soffermano su Jane Alexander e Francesco Monte. Se la prima ha spiazzato i suoi compagni d'avventura con delle confessioni intime, Francesco è stato oggetto dei pettegolezzi di Giulia Salemi e Silvia Provvedi che credono che stia ancora soffrendo per la fine della sua storia con Cecilia. News GFVip: Jane ...

Android Auto e Android 9 Pie - il rapporto Ancora non decolla : ecco i problemi risolti e quelli da risolvere : Gli Automobilisti che trascorrono molto tempo in Auto e utilizzano di frequente Android Auto farebbero meglio a sperare che Android 9 Pie tardi L'articolo Android Auto e Android 9 Pie, il rapporto ancora non decolla: ecco i problemi risolti e quelli da risolvere proviene da TuttoAndroid.

Sampdoria-Inter - Ancora problemi su DAZN : le proteste degli utenti [VIDEO] : Sembravano lontani i tempi di Lazio-Napoli, partita che ha segnato l’esordio in Serie A di DAZN, piattaforma di streaming online. In quell’occasione gli utenti avevano lamentato la scarsa efficienza del servizio, che nelle successive partite trasmesse sulla piattaforma del gruppo Perform ha mostrato segni di miglioramento. Oggi, in occasione della gara del “Ferraris” tra Sampdoria e Inter, ecco l’ennesimo ...

MotoGP - Gp Aragon : Meregalli - Yamaha - - 'Dobbiamo Ancora capire i problemi di Misano' [VIDEO] : ... e questo potrebbe provocare un calo di grip che influenza maggiormente la Yamaha rispetto alle altre case, come raccontato da Maio Meregalli, Team Principal di Yamaha, ai microfoni di Sky Sport. Da ...

Dazn/ Serie A e B a singhiozzo - Ancora problemi di buffering e i tifosi si lamentano sui social : Dazn, Serie A e B a singhiozzo: ancora problemi di buffering e i tifosi si lamentano sui social. Nonostante gli sforzi della piattaforma negli ultimi tempi, ci sono ancora problemi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:41:00 GMT)

Problemi PlayStation Store : la situazione migliora ma ci sono Ancora delle incertezze : A partire dal primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:30, si sono rapidamente moltiplicate le segnalazioni dell'utenza relative a un grave disservizio del PlayStation Network, che risultava inaccessibile a migliaia di giocatori.Come riporta VG24/7, sembra che ora la situazione stia tornando alla normalità, con il PSN adesso fruibile. Curiosamente, i Problemi sono sorti in stretta concomitanza con l'arrivo della demo di FIFA 19, e chissà se ...