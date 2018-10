Ancora non sappiamo chi ha voluto fare un favore agli evasori | Di Maio dica la verità

Il nuovo rapporto del Club di Roma : si può Ancora salvare il Pianeta - ma non c'è più tempo da perdere : Economia circolare e riduzione delle emissioni di CO2: le cinque aziende, Coop, Enel, LVHM/Bulgari, Novamont e Sofidel , diversissime tra loro per campo d'azione e strategie, sembrano avere come ...

RIFORMA PENSIONI E MANOVRA 2019/ Brambilla : Quota 100 non è Ancora scritta nei dettagli : RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. Quota 100 non è ancora stata scritta nei dettagli, spiega Alberto Brambilla, che si dice contrario alla PENSIONI di cittadinanza(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:39:00 GMT)

Nadia Toffa : “Non sono Ancora guarita dal cancro” : Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro, con il sorriso e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta. L’inviata delle Iene è tornata a parlare del suo male su Instagram, rispondendo ai commenti dei fan. Tutto è iniziato quando un follower ha annunciato alla giornalista di aver ritirato le analisi e che erano positive. “Almeno inizio a vedere il bicchiere mezzo pieno” ha affermato. Nadia Toffa ha ...

Al Bano attacca «A Sanremo non vado - Ancora mi dà fastidio la sconfitta nel 2017 : è stata studiata a tavolino» : 'Pippo Baudo e Rovazzi a condurre Sanremo Giovani? Sarebbe fantastico, l'idea è proprio bella, non posso che applaudire chi l'ha avuta. Ho lavorato con entrambi e conosco ne conosco la positività'. ...

Brexit : Gb non penalizzata - Londra Ancora centro investimenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendio Ancora attivo a Milano - il Comune : 'Non c'è allarme per la salute' : Non è ancora stato definitivamente spento l'Incendio del deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano , andato a fuoco domenica notte. Ma, dalle prime informazioni, sembra che i fumi sprigionati ...

Milano : incendio Ancora in corso a capannone - proseguono monitoraggi Arpa (2) : (AdnKronos) - Sebbene si tratterebbe di sole "molestie olfattive", dal momento che dalle misure effettuate la sera del 14 ottobre, "non sono state rilevate criticità rispetto agli inquinanti più pericolosi nell’immediato, come monossido di carbonio, ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi, chetoni", ie

Milano : incendio Ancora in corso a capannone - proseguono monitoraggi Arpa : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Non si sono ancora spente del tutto le fiamme nel capannone di stoccaggio rifiuti in via Chiasserini, nella zona di Quarto Oggiaro, a Milano, divampato nella serata di domenica scorsa. Secondo quanto riferisce Arpa Lombardia, l'incendio è ancora in corso e i tecnici Arp

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : Ancora non si conosce la data del recupero di Portogallo-Spagna : Sarà un Europeo femminile di Hockey su pista ancora molto lungo, anche se alla sua conclusione mancano soltanto 1’45”: rigettata la data del 24 ottobre, proposta dalla Spagna, per il completamento della gara contro il Portogallo, sospesa per motivi di sicurezza dopo 48’15” di gioco sul punteggio di 3-2 per la selezione iberica. In un comunicato la federazione europea ha rigettato tale ipotesi invitando i due comitati ...

Incendio Ancora attivo a Milano - il Comune : "Non c'è allarme per la salute" : "Il cattivo odore è fastidioso ma dai primi esami sull'aria non ci sono segnali di pericolo", così il Comune a Tgcom24. Vigili del fuoco al lavoro

Ancora guai per Yonghong Li : la Cina vuole vederci chiaro sui suoi debiti - non potrà lasciare il paese : Yonghong Li non potrà lasciare la Cina, revocato il passaporto, le autorità vogliono vederci chiaro in merito ai debiti dell’ex patron rossonero Yonghong Li si rifà vivo, stavolta per questioni extra calcistiche. L’ex presidente del Milan ha messo una pulce nell’orecchio delle autorità cinesi dopo la fine della sua esperienza in rossonero, fine non certo idilliaca dati i problemi nel ripagare i debiti contratti. Proprio ...

Riccardo Scamarcio : "Valeria Golino? Non sono Ancora guarito dalla fine della relazione. Questo governo mi piace - ma parla poco di cultura" : Riccardo Scamarcio è arrivato a 38 anni maturando in ogni ruolo interpretato. Dagli esordi,"La meglio gioventù" e "Tre metri sopra il cielo", al cinema di Sorrentino, in "Loro" interpreta Sergio Morra il protagonista indiscusso della prima parte del film, la sua crescita è stata costante. Adesso sarà diretto da Valeria Golino, sua ex compagna per dieci anni, nella seconda prova da regista dell'attrice napoletana. Il ...

Eurocup - Hamilton non basta. Brescia Ancora ko : ROMA - Eurocup di nuovo fatale per la Germani Brescia che, nonostante 18 punti di Jordan Hamilton e i 17 a testa di Bryon Allen e Awudu Abass - che ha raccolto anche 9 rimbalzi -, è stata battuta 84-...

Riccardo Scamarcio : "La fine della storia con Valeria Golino? Non sono Ancora guarito..." : Dopo il successo del film Loro, la pellicola diretta da Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi, ritroveremo Riccardo Scamarcio al cinema nel film Euforia, diretto da Valeria Golino, nel quale interpreterà la parte di Matteo, un uomo d'affari omosessuale, promiscuo e con problemi di droga che si farà carico della malattia di suo fratello Ettore, interpretato da Valerio Mastandrea.Come sappiamo, la regista del film, l'attrice Valeria ...