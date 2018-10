Anche Madrid nel mirino dell’Unione Europea

Il calciomercato oggi – Cessione a gennaio del Milan - si muove Anche il Real Madrid : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...

Real Madrid sempre più in crisi : sconfitto Anche dall'Alaves 1-0 : Dalla Spagna arrivano buone notizie per la Roma. Il Real Madrid, avversario diretto dei giallorossi in Champions League, sprofonda e subisce la seconda sconfitta in soli quattro giorni, dopo quella di ...

Il Real Madrid non segna più e crolla Anche ad Alaves : VITORIA, SPAGNA, - Non segna più e, pertanto, non può più vincere il Real Madrid , che a quattro giorni dalla sconfitta di Champions con il Cska , che ha fatto seguito al pari a reti bianche con l' ...

Real Madrid e MAnchester United in crisi : doppio tonfo in Europa : ROMA - Quando cadono gli dei, il rumore che fanno è sempre parecchio fragoroso. Adesso che per Real Madrid e Manchester United la crisi si è ufficialmente aperta, inizia la caccia ai colpevoli. E i ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il trionfo delle italiane - Real Madrid ko - pari del Bayern Monaco e del MAnchester United : E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0). I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašic ed ora il discorso qualificazione ...

Risultati Champions League e classifiche - clamoroso tonfo del Real Madrid : delude Anche il Bayern Monaco - solo un pareggio per lo United [FOTO] : 1/35 AFP/LaPresse ...

Il Siviglia ‘massacra’ il Real Madrid : lezione di calcio ed emozioni - super André Silva - ko Anche il Barcellona [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

E adesso Anche Madrid alza il deficit al 2 - 8% : in Italia non si può : Il deficit in Italia sarebbe dell'1,6%. La cifra, però, non è un valore ufficiale, ma è stato fornito dai giornali, senza che il ministro dell'Economia Giovanni Tria lo confermasse, né lo smentisse. Ma il presidente francese Macron ha affermato che una manovra può andare oltre i paletti previsti dall'Unione Europea, se chiara e linere. E infatti, la sua intenzione è quella di operare un taglio alle tasse di oltre 24 miliardi di euro, spingendo ...

Liga - il Real Madrid vince con il minimo sforzo contro l’Espanyol : ok Anche l’Atletico [FOTO] : 1/26 AFP/LaPresse ...

Liga - Real Madrid-Espanyol 1-0 : decide un gol di Asensio. Vince Anche l'Atletico : Tre punti con il minimo sforzo e qualche rischio di troppo per il Real Madrid, che però colleziona il sesto risultato utile consecutivo tra Liga e Champions. Al Bernabeu, nonostante un'ora di dominio ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Anche senza Ronaldo possiamo vincere la Champions'. Ramos : 'Convinti di poter trionfare' : 'Ronaldo? Noi ci concentriamo solo sui giocatori che abbiamo in rosa e questa è una rosa che può giocare per vincere in tutte le competizioni'. Lo dice il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui, alla ...

Real Madrid - Lopetegui convinto delle potenzialità della squadra : “Siamo forti Anche senza CR7” : “Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei ‘miei’ giocatori: siamo una grande squadra“. Così Lopetegui, successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni di The Stile riconoscendo anche il lavoro sensazionale svolto da Zizou. L’ex commissario tecnico della Spagna, inoltre, pensa che “Luka Modric vincerà il Pallone ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Forti Anche senza Cristiano Ronaldo' : Infine, da ex, sulla possibilità di allenare un giorno il Barca, ha risposto secco: 'Sono nella migliore squadra del mondo e non posso pensare ad altro in questo momento'.

Champions League - sorteggi : MAnchester United per la Juve - Il Real Madrid aspetta la Roma : Il Napoli se la dovrà vedere col Psg, il Liverpool e La Stella Rossa di Belgrado. il Barcellona sulla strada dell'Inter - Ecco come i sorteggi Uefa per la Champions League hanno abbinato le squadre ...