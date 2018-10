Anche gli ' angeli' crescono | Candice Swanepoel compie 30 anni

Vieni da me - Rosanna Cancellieri furiosa da Caterina Balivo : 'Non la voglio neAnche guardare - chi umilia' : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me , su Raiuo, la giornalista di moda se la prende niente meno che con l'intoccabile Chiara Ferragni , una delle fashion blogger più famose del mondo: 'Non la ...

Salvini da Mosca : il prima possibile visiterò Anche gli Usa : Mosca, 17 ott., askanews, - Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha in programma 'il prima possibile' una visita negli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Salvini rispondendo a una ...

Condono a maglie sempre più larghe - colpo di spugna Anche sul riciclaggio : ROMA . Il Condono è sempre più ad alta intensità. L'ultima bozza circolata del decreto, peraltro già approvato dal consiglio dei ministri, allarga le maglie della maxi sanatoria fiscale e contributiva:...

MotoGP - GP Giappone 2018 - Valentino Rossi : “Sono ottimista - se abbiamo davvero migliorato la moto saremo competitivi Anche qui” : Valentino Rossi appare fiducioso in vista del GP del Giappone ed è pronto a centrare un buon risultato. La Yamaha con il terzo posto di Maverick Viñales e il quarto di Rossi in Thailandia è tornata a respirare dopo un periodo buio ed ora si attendono conferme anche a Motegi. Una gara che sarà quindi un test decisivo per capire la competitività della moto, come dichiarato da Rossi nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Vedremo ...

Biglietti Juventus-MAnchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium : Aria di Champions League, si accende l’Allianz Stadium per una sfida fondamentale in chiave conquista del girone per quanto riguarda la Juventus. I bianconeri infatti ospitano mercoledì 7 novembre alle 21 a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si svolgerà una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica. Campioni d’Italia che partono come favoriti e che hanno grandi chance di ...

Gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018 da Achille Lauro a Takagi e Ketra : chi affiAncherà i giudici prima dei Live Show : Sono stati svelati gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018. Quattro saranno gli ospiti del programma che accompagneranno i giudici nella scelta dei talenti da portate ai Live Show in diretta. Fedez è partito per la Toscana con Takagi & Ketra: il duo di Producer, artefici del successo di Amore e Capoeira cantato da Giusy Ferreri in estate, ha aiutato il giudice di categoria a scegliere i talenti della categoria Over da portare ai Live ...

Ciclismo - Anche Visconti e Cimolai tra gli italiani senza squadra per il 2019 : Con la stagione delle corse ormai in chiusura, l’attenzione nel mondo del Ciclismo professionistico è rivolta ora essenzialmente a quanto accadra' nei prossimi mesi, tra presentazioni dei grandi giri, programmi dei campioni e le ultime novita' del ciclomercato. [VIDEO]Le squadre World Tour hanno in buona parte definito gli organici per la prossima stagione, con ancora poche caselle da riempire, mentre più lungo è il lavoro ancora da fare per ...

Vitalizi - il taglio è legge/ Ultime notizie - Falomi contro Di Maio “Ora si tagli Anche lui lo stipendio” : Vitalizi, il taglio è legge. Ultime notizie, Falomi contro il ministro Di Maio “Ora si tagli anche lui lo stipendio”. Ma il leader dei grillini esulta "Bye bye Vitalizi"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Anche il Senato taglia i vitalizi - il M5S esulta : “Ora le Regioni” : Anche il Senato taglia i vitalizi. E i 5 stelle già puntano al prossimo intervento: ora tocca alle regioni. Dopo quelli degli ex deputati, Anche i vitalizi degli ex Senatori saranno ricalcolati secondo il sistema contributivo, quindi sensibilmente tagliati. La decisione è arrivata nel pomeriggio dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, che ha...

Anche il Senato dice sì al taglio dei vitalizi. La festa del Movimento : «La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la buona politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini», ha ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì Anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Vitalizi - taglio Anche al Senato. I Cinquestelle festeggiano in piazza : anche a luglio c'era stato l'hashtag ByebyeVitalizi, i palloncini gialli e la festa in piazza. Ora niente champagne. Al suo posto, davanti a palazzo Madama, un simbolo più morigerato:...