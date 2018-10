Anche Facebook Portal usa i dati degli utenti per pubblicità

Facebook hackerato : coinvolti Anche Instagram e Whatsapp - cosa fare : Facebook hackerato a causa di una grave falla di sicurezza. È la stessa società di Menlo Park ad affermarlo e i 50 milioni di account coinvolti possono essere solo la punta dell’iceberg perché l’accesso al social blu può dare accesso a tutta la vita digitale dell’utente con Instagram e Whatsapp coinvolte. Facebook hackerato: 50 milioni di account colpiti Se in questi giorni Facebook ti butta fuori dal tuo account e ti chiede di ...

Emergono nuovi dettagli sulle pressioni di Facebook sulle bAnche per i dati degli utenti : (Foto: flickr.com / Esther Vargas) Emergono nuovi dettagli relativi al tentativo di Facebook di ottenere da alcune delle principali banche americane i dati finanziari dei propri clienti, una vicenda portata alla luce dal Wall Street Journal all’inizio del mese di agosto. È ancora il quotidiano newyorkese a tornare sull’argomento, questa volta con qualche dettaglio in più. Le trattative sarebbero durate anni e Facebook ha fatto pressioni per ...

Facebook voleva avere accesso ai dati utente tramite le BAnche : Secondo un articolo pubblicato il 18 Settembre dal Wall Street Journal , Facebook ha cercato per anni di entrare in possesso dei dati finanziari dei suoi iscritti, entrando in conflitto diretto con molte società finanziarie. Il mezzo che Facebook voleva usare Pare che Facebook fosse intenzionate ad usare come tramite il suo famoso servizio di messagistica, Messenger. L’azienda avrebbe voluto ottenere le informazioni contenute nelle chatbot che ...

Facebook ha deciso di fare fact-checking Anche sulle immagini : Le bufale non sono solo scritte. Viaggiano anche in foto e video. Ecco perché Facebook ha deciso di allargare il suo sistema di fact-checking anche alle immagini. Il sistema di verifica si basa sulla stessa filiera già utilizzata per gli articoli. Una collaborazione tra intelligenza artificiale per scandagliare il social network e umani, per verificare l'attendibilità delle informazioni. Come funziona Foto e ...

Anticipazioni sulle possibili nuove emoji WhatsApp e Facebook 2019 - Anche per il 2020 : Sono come sempre interessanti le Anticipazioni a proposito delle nuove emoji WhatsApp e che, per forza di cose, verranno introdotte anche all'interno di Facebook. Le app di messaggistica, infatti, dapprima andranno incontro ad una lunga serie di novità interessanti per quanto riguarda lo scorcio finale del 2018, almeno per quanto concerne gli smartphone che riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie (qui trovate il nostro ...

Facebook - black out di 90 minuti : problemi Anche su Whatsapp e Instagram : Per circa un'ora e mezza un problema ai server non ha permesso a molti utenti di tutto il mondo di accedere e scrivere post su Facebook. Qualche difficoltà è stata riscontrata anche con l'utilizzo di Whatsapp e Instagram. La società guidata da Mark Zuckerberg ha fatto sapere di aver ...

Facebook Watch si estende oltre i confini statunitensi. E arriva Anche in Italia : Le potenzialità dello streaming on-demand per la fruizione di contenuti video originali sono state ampiamente dimostrate negli ultimi anni da colossi del calibro di Netflix e Amazon, che hanno dato vita ad un catalogo di contenuti di qualità che sfruttano non più solo la tv, ma ogni genere di piattaforma compresi smartphone e tablet per consentire al pubblico di accedere in qualsiasi momento al programma o serie preferita. In linea con la ...

Arriva Anche in Italia la tv “social” di Facebook : A metà tra Youtube e le Instagram Stories, Arriva anche in Italia Facebook Watch, un canale web personale ‘privilegiato’ per vedere i video, i programmi preferiti e allo stesso tempo interagire con gli amici. “Abbiamo lanciato Watch negli Stati Uniti un anno fa per offrire alle persone un posto su Facebook in cui trovare i loro programmi e creator di video più amati e per avviare conversazioni in merito con amici, altri fan e ...

