Ancelotti | “Napoli è un paradiso | qui non ci sono demoni…”

(Di giovedì 18 ottobre 2018)ha già conquistato tutti, l’impatto con il Napoli è stato molto importante. Intervenuto presso la libreria Feltrinelli in occasione della presentazione del libro “Demoni” di Alessandro Alciato ha parlato del club azzurro: “i demoni cinel calcio e nella vita, ma qui a Napoli no. A Napoli si sta da dio, questa città è un. Sacchi è stato un innovatore ma ha avuto una carriera non troppo lunga in panchina a causa dello stress. Io ora lo gestisco bene, ma se non riuscissi più a farlo lascerò un giorno prima. Sacchi era un allenatore che pretendeva molto dagli altri, ma soprattutto da se stesso. Lo stress riguarda tutti, ma dobbiamo riuscire a gestirlo. Chi lo gestisce bene lo trasforma in energia. Io ora sto bene, mi piace quello che faccio, il giorno che sentirò che lo stress non diventa gestibile lascerò”. “Ho tanta voglia di allenare, ...