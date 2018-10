Ancelotti | ' A Napoli si sta in paradiso'

Napoli - bagno di folla per Ancelotti : «Qui sto da Dio - non ho problemi» : Serata di presentazione a Napoli per Carlo Ancelotti. L?allenatore azzurro è intervenuto alla prima napoletana del libro di Alessandro Alciato ?Demoni?. «Le luci della...

Napoli - Hysaj : “Lavorare con Ancelotti è stimolante” : “Siamo un gruppo forte e competitivo. Abbiamo la capacità di lottare contro tutti sia in campionato che in Champions League“. Consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, ottimismo e voglia di superarsi nelle parole del difensore del Napoli Elseid Hysaj, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Gli azzurri dovranno vedersela prima con l’Udinese e poi con il Psg. “Veniamo dalla sosta e siamo già pronti per ripartire al ...

Psg-Napoli - sfida social con Cavani e Ancelotti : NAPOLI - A Napoli e a Parigi di certo non manca l'ironia: la prova è il botta e risposta andato in scena su Twitter da parte delle due società. Il Psg informa i propri follower che a breve si tornerà ...

Napoli - Careca : 'Squadra competitiva'. E Ancelotti cambia ancora formazione : Nonostante la staffetta tra Mertens e Milik stia producendo discreti risultati, un centravanti come Antonio Careca servirebbe alla squadra di Ancelotti perché il brasiliano andava a segno con ...

Napoli - Mertens super con il Belgio : Ancelotti può preferirgli Milik? : Una prodezza per il vantaggio iniziale del Belgio. Poi, il pareggio dell'Olanda nell'amichevole che lo ha visto protagonista, ieri sera. Dries Mertens è rientrato a Napoli col morale a mille, pronto ...

Napoli - De Laurentiis : “vorrei Ancelotti per 6 anni” : “Ancelotti ha un contratto triennale e stiamo lavorando per portarlo a sei anni. Mi sento tranquillo. Non c’è alcuna necessità di correre”. Così Aurelio De Laurentiis parla del suo rapporto con l’allenatore del Napoli, durante l’inaugurazione del club a lui dedicato a Solopaca, nel Beneventano. ‘Ancelotti – aggiunge il presidente – è un esempio. Ha vinto dappertutto, con il Milan, il Real ...

De Laurentiis show! Napoli - mercato e la stoccata a Sarri : “Piatek? Ecco la verità. Ancelotti la nostra stella perchè…” : De Laurentiis show nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca: il patron del Napoli ha elogiato le qualità di Ancelotti, giudicandolo il miglior allenatore di tutti, per poi concentrarsi sull’obiettivo di mercato Piatek Intervistato nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca, Aurelio De Laurentiis ha rubato, come sempre, la scena. Il patron del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ...

De Laurentiis show! Napoli - mercato e la stoccata a Sarri : “Piatek? Ecco la vertà. Ancelotti la nostra stella perchè…” : De Laurentiis show nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca: il patron del Napoli ha elogiato le qualità di Ancelotti, giudicandolo il miglior allenatore di tutti, per poi concentrarsi sull’obiettivo di mercato Piatek Intervistato nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca, Aurelio De Laurentiis ha rubato, come sempre, la scena. Il patron del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Non gioco sempre - ma ho la fiducia di Ancelotti” : Calcio Napoli, Fabian: Ancelotti mi sta dando fiducia Napoli”Differenza tra Italia e Spagna? Forse in Serie A si gioca un calcio più fisico, ma in realtà non ne ho trovate tante di differenze nel modo di giocare. Sentire l’urlo della Champions contro il Liverpool è stata un’emozione indescrivibile. Il mio inizio al Napoli? Ora non sto giocando tutte le partite, ma Ancelotti mi sta dando lentamente fiducia: lui ha vinto ...

Napoli - Ruiz : "Sono felice di essere allenato da Ancelotti e l'urlo del San Paolo è incredibile" : Il centrocampista spagnolo esalta il tecnico emiliano: "Ci sta molto vicino e tratta tutti allo stesso modo"

Napoli - Fabian Ruiz : “Bello avere un mister come Ancelotti. Il San Paolo è pazzesco” : Parole d’amore arrivano dal ritiro della Nazionale spagnola di calcio. A parlare questa volta è stato Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. L’ex giocatore del Real Betis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Cadena Ser riguardo il suo impatto con il mondo azzurro. Ruiz ha inizialmente voluto parlare della Nazionale: “Giocare nella nazionale maggiore spagnola […] L'articolo Napoli, Fabian Ruiz: “Bello ...

Napoli - Ancelotti : “basta insulti negli stadi” : Il calcio italiano vive un momento di crisi sistemica, di talenti che non nascono, di risultati flop ma la prima grande sconfitta “è dentro gli stadi”. Il j’accuse arriva da Carlo Ancelotti, ospite del Festiva dello Sport a Trento. “A livello tecnico rimaniamo sempre molto competitivi e rispettati in tutto il mondo. Anche se non c’è grande qualità e tanti talenti in giro, la grossa differenza che ho notato ...

Ancelotti : 'Tifosi - basta insulti negli stadi. Napoli come una famiglia' : ... a cominciare da una partita giocata all'Old Trafford in una sera di maggio, proprio contro i bianconeri: "Cosa ho pensato quando mi hanno insultato?" , ha risposto proprio a Sky Sport nel post ...

Napoli - Ancelotti sempre più scatenato : “all’andata abbiamo ‘sistemato’ Klopp” - poi parla di Insigne e della città : Il Napoli sta disputando una stagione ottima, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito a non fare rimpiangere l’addio di Sarri. L’attuale allenatore azzurro è intervenuto al Festival dello Sport di Trento: “Giocare bene è più facile. Nel calcio di oggi conta molto la statistica, si cerca di spiegare questo sport con i numeri. Ma in questo sport i numeri contano il giusto. La vera statistica rimangono i gol fatti e subiti. I ...