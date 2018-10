Ancelotti | ' A Napoli si sta in paradiso'

Ancelotti : “Napoli è un paradiso - qui non ci sono demoni…” : Ancelotti ha già conquistato tutti, l’impatto con il Napoli è stato molto importante. Intervenuto presso la libreria Feltrinelli in occasione della presentazione del libro “Demoni” di Alessandro Alciato ha parlato del club azzurro: “i demoni ci sono nel calcio e nella vita, ma qui a Napoli no. A Napoli si sta da dio, questa città è un paradiso. Sacchi è stato un innovatore ma ha avuto una carriera non troppo lunga in panchina a ...

Napoli - Hysaj : “Lavorare con Ancelotti è stimolante” : “Siamo un gruppo forte e competitivo. Abbiamo la capacità di lottare contro tutti sia in campionato che in Champions League“. Consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, ottimismo e voglia di superarsi nelle parole del difensore del Napoli Elseid Hysaj, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Gli azzurri dovranno vedersela prima con l’Udinese e poi con il Psg. “Veniamo dalla sosta e siamo già pronti per ripartire al ...

Psg-Napoli - sfida social con Cavani e Ancelotti : NAPOLI - A Napoli e a Parigi di certo non manca l'ironia: la prova è il botta e risposta andato in scena su Twitter da parte delle due società. Il Psg informa i propri follower che a breve si tornerà ...

Napoli - Careca : 'Squadra competitiva'. E Ancelotti cambia ancora formazione : Nonostante la staffetta tra Mertens e Milik stia producendo discreti risultati, un centravanti come Antonio Careca servirebbe alla squadra di Ancelotti perché il brasiliano andava a segno con ...

Napoli - Mertens super con il Belgio : Ancelotti può preferirgli Milik? : Una prodezza per il vantaggio iniziale del Belgio. Poi, il pareggio dell'Olanda nell'amichevole che lo ha visto protagonista, ieri sera. Dries Mertens è rientrato a Napoli col morale a mille, pronto ...

Napoli - De Laurentiis : “vorrei Ancelotti per 6 anni” : “Ancelotti ha un contratto triennale e stiamo lavorando per portarlo a sei anni. Mi sento tranquillo. Non c’è alcuna necessità di correre”. Così Aurelio De Laurentiis parla del suo rapporto con l’allenatore del Napoli, durante l’inaugurazione del club a lui dedicato a Solopaca, nel Beneventano. ‘Ancelotti – aggiunge il presidente – è un esempio. Ha vinto dappertutto, con il Milan, il Real ...