Amici 2018 | Timor Steffens è il nuovo docente di ballo

Gf Vip 2018 : Silvia mente a Elia? Amicizia a rischio per un gesto - rivolta sul Web : Fine dell’Amicizia fra Elia e Silvia al Gf Vip 2018? Silvia Provvedi sta mentendo a Elia Fongaro? Alle fan dell’ex Velino non è andata proprio giù la nomination da parte di quella che credevano una sua amica. Lei e sua sorella Giulia lo hanno votato per esclusione, ma questa loro motivazione non ha convinto nessuno. […] L'articolo Gf Vip 2018: Silvia mente a Elia? Amicizia a rischio per un gesto, rivolta sul Web proviene da ...

I professori di Amici di Maria De Filippi 2018 tra addii e nuovi ingressi nel canto e nel ballo : arriva Timor Steffens : Tornerà in onda a partire dal 17 novembre, con la fascia pomeridiana del sabato alle ore 14:10, il talent show Amici di Maria De Filippi con grandi novità tra new entry e uscite di scena. Le prime anticipazioni di Amici18 erano arrivate tempo fa, nonostante non ci fosse qualcosa di certo oltre al fatto che le prof di canto Paola Turci e Giusy Ferreri non avrebbero più fatto parte del programma. Ad oggi sappiamo con certezza la formazione del ...

Grande Fratello Vip 2018/ Primi scontri per Lory Del Santo : la preoccupazione degli Amici : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: prime tensioni per Lory Del Santo. Alcuni volti noti e amiche della nora regista si dicono preoccupate per lei...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Lorella Boccia a Amici 2018/ Condurrà il daytime con Sacchetta e Ciavarro : Lorella Boccia torna ad Amici di Maria De Filippi, ma questa volta per condurre il daytime "Amici Casting" trasmesso su Real Time. Con lei ci saranno Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Amici 2018 - Lorella Boccia si presenta : “Sono tornata” | Video : La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi si avvicina. Il talent show di Canale 5 inizierà come di consueto dai casting, prima dell’assegnazione dei banchi e della formazione delle due squadre. Quest’anno, ad Amici 2018, ci saranno tantissimi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il cast. Il ballerino professionista e conduttore del daytime Stefano De Martino lascerà il programma: il napoletano vuole dedicarsi al figlio ...

L’ultima puntata di Temptation Island Vip 2018 metterà la parola fine all’Amicizia tra Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra? : La lunga corsa di Temptation Island Vip 2018 finisce questa sera con la messa in onda dell'ultima puntata della prima edizione dedicata ai "famosi". Maria de Filippi ha già annunciata una puntata speciale di Uomini e donne per giovedì pomeriggio in cui ritroveremo i protagonisti del reality dei sentimenti di Canale 5 ma, fino ad allora, l'appuntamento con le tre coppie rimaste nel villaggio è fissato per questa sera. Dopo l'addio delle coppie ...

Elliot Horne dopo Amici vola a X Factor UK 2018 : ecco la sua boyband : X Factor UK 2018, Elliot Horne con i Vibe 5 dopo Amici dopo Amici Elliot Horne non si è dato per vinto e ha voluto continuare a lottare per il suo sogno. Se siete fan della trasmissione vi ricorderete senz’altro di chi vi stiamo parlando; Elliot infatti era uno tra i più amati dei cantanti della […] L'articolo Elliot Horne dopo Amici vola a X Factor UK 2018: ecco la sua boyband proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018/ Le ultime anticipazioni : data d’inizio e prof che vanno via - Garrison “resta”… : Le anticipazioni di Amici 2018, scarseggiano molto. Qualcosa si muove però, seppur in maniera lenta. Secondo Blogo infatti, Maria De Filippi avrebbe intenzione di cambiare...(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:31:00 GMT)