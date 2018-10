Allerta Escherichia coli | ritirate scamorze Coop e Parmareggio Ultime notizie | ecco i

Cozze dalla Grecia : nuova Allerta Escherichia Coli in Italia - rischi da non sottovalutare : Ancora pericolo Escherichia Coli per le Cozze. Stavolta l'allarme riguarda quelle "vive" provenienti dalla Grecia e la cui distribuzione avrebbe già interessato tutta Italia. L'allarme arriva dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. Si tratta di una nuova segnalazione e che non ha a che vedere con quella che, nei giorni scorsi, aveva già interessato i molluschi distribuiti nel Bel Paese. Si sa poco riguardo ai ...

Cozze contaminate da Escherichia Coli - l'Allerta del Rasff : Secondo il sistema di allerta europeo per la sicurezza alimentare Rasff le Cozze vive refrigerate che esistono in commercio sono oggetto dell'attacco di un batterio altamente pericoloso per l'uomo noto come "Escherichia Coli", ed i limiti della sua divulgazione sono già stati superati: si parla di valori che vanno fino a 1300 MPN / 100 g. Una situazione che ha messo in allarme alimentare l'Italia come il resto dell'Europa, nel prolifico ambito ...