Alitalia e Ferrovie dello Stato | il governo accelera i tempi | le tappe

Alitalia - Ferrovie manifesta interesse/ Ultime notizie - Di Maio : “Rilancio è in contratto di governo” : Alitalia salvataggio tramite newco con Mef e Fs, la proposta del Governo. Ultime notizie, le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che parla di rilancio della compagnia(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Ferrovie ufficializza l'interesse per Alitalia : Roma, 12 ott., askanews, - FS Italiane ha presentato una manifestazione di interesse per Alitalia. Tale manifestazione, necessaria per analizzare al meglio il dossier relativo all'azienda, non è in ...

Alitalia - Ferrovie interessata. È scontro tra Di Maio e Tria : In un'intervista al Sole 24 Ore e poi durante l'incontro con i sindacati, il vicepremier Luigi Di Maio ha chiarito il piano stabilito per Alitalia: il ritorno dello Stato azionista attraverso il Mef con una Newco partecipata anche da Fs.Le dichiarazioni di Di Maio però non sono state gradite dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che nel pomeriggio ha commentato: "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

Alitalia - Ferrovie presenta la manifestazione di interesse : FS italiane ha presentato oggi pomeriggio una manifestazione di interesse per Alitalia. È quanto si legge in una nota del gruppo, che spiega: «Tale manifestazione, necessaria per analizzare al meglio il dossier relativo all’azienda, non è in questa fase vincolante»....

Alitalia - lo Stato nel capitale. «Newco con Ferrovie e Tesoro» : Lo Stato torna azionista di Alitalia. «Il dossier è delle mani del ministro Di Maio, ci siamo aggiornati, dobbiamo assolutamente fornire una soluzione e fare sistema, creare sinergie con...

Alitalia - Di Maio : “Ecco il piano per nuova nazionalizzazione. Andrà a new company partecipata da Tesoro e Ferrovie” : A due settimane dalla scadenza fissata per la cessione di Alitalia a privati, il governo gialloverde ufficializza i dettagli del piano per rinazionalizzare la ex compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo. Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Sole 24 Ore, annuncia l’intenzione di trasferirla a una new company con dotazione iniziale tra 1,5 e 2 miliardi partecipata ...

Alitalia - Di Maio : Newco con Ferrovie-Mef : 10.04 Una Newco con Fs e la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e del Mef con una quota del 15% per rilanciare Alitalia. Così il ministro dello Sviluppo e vicepremier, Di Maio, al Sole 24 Ore. Nessuna proroga per il prestito ponte da 900 mln, che dovrebbe essere restituito dalla compagnia a dicembre. "Il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco",ha ...