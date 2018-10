Alimentari | un altro richiamo dai supermercati “Presenza di Escherichia coli” Prodotto

caffeinamagazine

: L'undicesimo numero della Rivista Italiana di Costruttivismo è online! Si parla di #relazioni, #coppie, #disturbi… - IcpPadova : L'undicesimo numero della Rivista Italiana di Costruttivismo è online! Si parla di #relazioni, #coppie, #disturbi… - nameinprogress_ : Da quando sono qui mi sono resa conto di quanto veramente poco il peso di una persona corrisponda alle sue abitudin… - sandromerg : RT @melablog: Apple Watch verrà impiegato in altri due importanti studi. E svelerà i segreti dei disturbi alimentari, e molto altro: https… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Non solo il tonno Mareblu. Il Ministero della Salute, pochi minuti fa, ha ordinato il ritiro anche di unmolto presente nelle tavole degli italiani: la scamorza. Anche in questo caso ilavviene per prevenire sulla salute dei consumatori causa probabile presenza diColi. Ma che cos’è questo batterio e cosa può comportare? Le infezioni intestinali da E. coli si sviluppano mangiando cibo contaminato, toccando animali infetti o bevendo acqua contaminata in piscina. Le infezioni intestinali possono causare diarrea, a volte grave o emorragica, e dolore addominale. Gli antibiotici possono curare efficacemente le infezioni dacoli esterne al tratto digerente e la maggior parte delle infezioni intestinali, ma non sono utilizzati per trattare le infezioni intestinali causate da un solo ceppo di questi batteri. ( dopo la ...