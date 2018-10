Al via Social Kamp | l' alternanza scuola-lavoro di qualità firmata Facebook e Skuola net

STEFANO SALA E BENEDETTA MAZZA SI SONO BACIATI?/ Dasha Dereviankina risponde sui social : "A fine programma.." : A quanto pare STEFANO SALA è pronto a mettere da parte la sua fidanzata per lanciarsi a capofitto nella sua particolare amicizia con BENEDETTA MAZZA tanto da chiederle un bacio, e adesso?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Seconda edizione del festival del cinema sociale Interferenze al via : "Qui si costruisce una nuova comunità' : Gli spettacoli sono gratuiti e si terranno alle 17,30 e alle 20,30 al cinema Sant'Antonio di Termoli. Più informazioni su Centro diurno Chesensoha cinema sociale Comune di Termoli Consulta per le ...

Worktrotter : Rai4 racconta il giro del mondo di un viaggiatore social e solitario : Worktrotter Posti meravigliosi, nessun mezzo di trasporto a disposizione, zaino in spalla e niente denaro. La più grande avventura di viaggio mai vissuta in tv, avrebbe detto Costantino della Gherardesca. Ma non si tratta di Pechino Express, né di una competizione o di una comitiva alla scoperta di pochi paesi in un unico continente. È Worktrotter, il nuovo docureality prodotto da Rai4 e GA&A Productions. E i numeri sono, chiaramente, ...

Inviata attraversa in diretta col rosso/ Tiberio Timperi : “Ma che fai?”. Bufera sui social (Vita in Diretta) : Inviata attraversa in diretta col rosso e Tiberio Timperi sbotta: “Ma che fai?”. La Vita in diretta, Bufera sui social: pioggia di critiche sulle pagine del programma(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:25:00 GMT)

Silvia e Giulia Provvedi - Le Donatella/ Fabrizio Corona risponde sui social : "Vi farò fare grosse risate" : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Silvia parla della rottura con Fabrizio Corona. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:49:00 GMT)

Federica Nargi ha dato il via oggi a Gardaland Magic Halloween con una caccia allo zombie in diretta social [FOTO] : 1/3 ...

Quattro scosse di terremoto nella notte a Catania - la più forte magnitudo 4.8. L allarme arriva via social : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata avvertita a due chilometri da Santa Maria di Licodia in provincia di Catania, alle ore 2.34. L'ipocentro è stato a una profondità di 9 km. L'...

Barcellona - Vidal : il cileno contro l’allenatore via social : La vittoria sul Tottenham di ieri sera ha messo fine alla crisi di risultati del Barcellona, senza successi da tre partite prima di Londra, ma non ha placato il malessere di un neo arrivato in blaugrana. Arturo Vidal, infatti, ha dimostrato via social quanto sia contrariato per lo scarso minutaggio che l’allenatore Valverde gli sta concedendo. Il cileno, acquistato in estate dal Bayern Monaco, è stato utilizzato col contagocce e ...

Sinodo al via - dai social al gender : la Chiesa alla prova dei giovani : Domani parte l'assise dei vescovi dedicata all'aggiornamento della pastorale giovanile. Sesso, gender, social e ruolo delle donne sul tavolo del dibattito. Duecentosessantasei i partecipanti, ma ...

#dibattistafueraya - Di Battista vai via - - il giallo della campagna social : Roma, 28 set., askanews, - #diBattistafueraya. E' l'hastag che sta prendendo piede su Twitter e che prende di mira il politico del Movimento 5S, Alessandro Di Battista in viaggio in centro e sud ...

Roma : Housing sociale - al via bando assegnazione area pubblica Santa Palomba : Nel IX Municipio la prima gara di welfare di comunità su superficie comunale Roma – Roma Capitale pubblica il primo bando per destinare un’area di proprietà comunale ad Housing sociale. Dopo la sottoscrizione nei mesi scorsi della Convenzione urbanistica che ha dato il via al primo programma di edilizia privata a carattere sociale che punta al welfare di comunità, oggi sulla Gazzetta Ufficiale, sui quotidiani e sul portale di Roma Capitale viene ...