Al via II stagione 'L'isola di Pietro' con Morandi : anche Lorella Cuccarini nel cast : C'e' un omicidio che si snoderà come filo conduttore nelle 6 puntate. Una tragedia che travolgerà la cara nipotina. Qualche segreto nel suo passato. Per il pediatra Pietro Sereni la serenità di una ...

Da Morante a Lavia - al via stagione teatrale nel Lazio : Ventidue stagioni di Teatro di prosa all'interno dei comuni del Lazio, con 188 spettacoli a cui si aggiungono 32 spettacoli di Teatro contemporaneo, 6 rassegne di Teatro ragazzi con 28 spettacoli, ...

Gubbio : al via dal 10 novembre la Stagione di Prosa al Teatro Ronconi : Prende il via il 10 novembre, con rappresentazioni che avranno inizio alle ore 21, la Stagione di Prosa 2018/2019 al Teatro Ronconi. Otto gli spettacoli in programma che sono stati presentati in conferenza stampa ieri, martedì 16 ottobre, presso la Sala degli Stemmi, alla presenza del sindaco Filippo Mario Stirati, dell'assessore alla ...

"I Medici" - al via la seconda stagione su Lorenzo il Magnifico : Quattro prime serate Rai 1 a partire da martedì 23 ottobre. I primi due episodi in anteprima su Rai Play dal 18 ottobre

L’Isola di Pietro 2 al via con uno spettacolare incidente e una vittima : il video dei primi minuti della nuova stagione : Un vero e proprio boom sarà quello che darà il via a L’Isola di Pietro 2. La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi prenderà il via domenica sera nel prime time di Canale 5 con la prima puntata e con un rocambolesco incidente che lascerà tutti con il fiato sospeso sin dai primi minuti. Mediaset ha rilasciato un video in cui mostra i primi minuti della nuova stagione e ancora una volta sarà proprio Pietro, impegnato nella sua ...

Cuochi d'Italia 2018 - al via la quinta stagione : anticipazioni prima puntata : Torna su Tv8 Cuochi d'Italia, il torneo di cucina regionale condotto da Alessandro Borghese, e lo fa senza cambiare formula, orario e giudici. Si riparte questa sera, lunedì 15 ottobre, dalle 19.30 e seguiremo il kick-off di questa quinta edizione con il liveblogging di TvBlog.prosegui la letturaCuochi d'Italia 2018, al via la quinta stagione: anticipazioni prima puntata pubblicato su TVBlog.it 15 ottobre 2018 08:00.

Al via la stagione dei Caffè letterari con un romanzo sull'Italia di oggi : Sveva Casati Modignani, Gian Carlo Caselli, Helena Janeczek. Sono alcuni degli ospiti dell'edizione autunnale dei Caffè letterari al centro congressi dell'Unione Industriale che inaugura oggi. Una ...

'Mattina 9' - al via la quarta stagione : spazio ai giovani talenti : Nuova stagione al via per Mattina 9, il morning show prodotto dalla REC Communication in onda sull'emittente Canale 9 - 7 Gold dell'editrice Carolina Visone diretta da Vincenzo Coppola, canale numero ...

Al via la stagione Melodica a Ragusa : Ufficializzato il cartellone degli spettacoli della stagione teatrale 2018-2019 che si svilupperà all'interno del gran teatro Don Bosco, in via Gagini a Ragusa, all'interno dei Salesiani a partire ...

Al via domenica 14 ottobre la quarta stagione del Teatro degli Angeli : Al via la quarta stagione del Teatro degli Angeli , un programma teatrale che propone risate, ma anche musica, danza, spettacoli dedicati alla memoria e molto altro, nella splendida cornice dell'Oratorio Santa Croce, via Massa Carrara 3, restituito alla fruizione dei cittadini anche grazie a un patto di cittadinanza ...

Eden Hazard schietto e sincero : “via dal Chelsea a fine stagione - sono il migliore al mondo!” : Eden Hazard non ha paura di auto proclamarsi il migliore al mondo, il calciatore del Chelsea manda messaggi di mercato al Real Madrid Eden Hazard ripete a gran voce: “voglio andare al Real Madrid”. Il calciatore del Chelsea è stato chiaro e neanche la grande stagione che sta giocando sotto la guida di Sarri lo può distogliere dal suo obiettivo. Hazard ha dichiarato a Sky Sports News: “Se sono il migliore al mondo in ...

Fox - via a una ricca stagione di serie originali pensata per i 'Mixennials'. Alessandro Militi : 'attention is king' - : La serie offre lo sguardo sui sogni, le motivazioni, le vittorie e le sconfitte di giovani uomini e donne decisi a cambiare la loro vita e il mondo intero attraverso la scienza.

The Flash 5 al via negli Usa tra Cicada e ritorni sconvolgenti : tutte le anticipazioni sulla nuova stagione : The Flash 5 riaccende la stagione telefilmica sulla rete più amata della televisione americana, The CW. Grant Gustin e i suoi sono pronti ad alzare il velo sui nuovi episodi della serie che andranno in onda da oggi e fino al prossimo mese di maggio passando dal maxi crossover di dicembre in cui la incontrerà Arrow e Supergirl lanciando la figura di Catwoman (Ruby Rose). Nel finale della quarta stagione abbiamo lasciato Nora Allen nel ...

PIT STOP : Ferrari - un'altra stagione buttata via! E ora è caccia al colpevole : E che dire della gestione anche del cambio tra Raikkonen e Leclerc, con il primo, da rimarcare, ultimo campione del Mondo con la Ferrari, correva l'anno 2007, 'parcheggiato' alla Sauber per far posto ...