Al via a Roma la quarta edizione del Mia

Roma - quando inciviltà e degrado incontrano la movida. In viale Ippocrate il campionato di tuffi nella monnezza : Una scena che si ripete spesso in viale Ippocrate, a Roma, dove il degrado e l’inciviltà incontrano la movida. Ne nasce un singolare campionato di tuffi nell’immondizia tra schiamazzi e sporcizia con buona pace dei residenti che continuano a presentare esposti e si trovano a dover sopportare una situazione che definiscono intollerabile. L'articolo Roma, quando inciviltà e degrado incontrano la movida. In viale Ippocrate il campionato ...

Incendio in via Majorana a Roma : 2 persone denunciate : Roma – Nell’ambito delle indagini scaturite a seguito di un Incendio divampato il 5 settembre scorso in un appartamento ubicato al quarto piano di un condominio di via Quirino Majorana, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno denunciato a piede libero 2 cittadini del Bangladesh di 36 e 42 anni, incensurati, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I militari hanno accertato che il ...

via libera dagli Usa - la Roma su Herrera : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Roma, i costi dei cartellini e le commissioni: Raiola sorride

Smog Emilia Romagna - ok dell’Assemblea : stop ai diesel Euro 4 rinviato al 2020 : E’ ufficiale, il blocco ai veicoli diesel Euro 4 è rinviato all’1 ottobre 2020 in Emilia-Romagna. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato con i soli voti del Pd (astenuti Ln, Fi e Mns; contrari M5s, Fdi, Si, Mdp e Misto) la legge della “Sessione Europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi”, compreso l’emendamento di Giunta deciso dopo la riunione dell’8 ottobre – con il ...

Notte violenta in via Romana : donna aggredita - legata e imbavagliata in un bar : E' stata aggredita, legata e imbavagliata. Non erano ancora spuntate le prime luci dell'alba quando una donna ha subito un'aggressione in un bar di via Romana. Secondo le prime informazioni, la ...

INFLUENZA - ALLARME NELLE GRANDI CITTÀ / Italia - nuova campagna di vaccinazione al via in Emilia Romagna : Arriva un'ondata di INFLUENZA in Italia: le Ausl si muovono per i vaccini. Ecco come combattere il virus e cosa fare nel caso di contagio. Parte la fase di monitoraggio dei ceppi virali.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:00:00 GMT)

via i nomi di chi firmò le leggi razziali da due strade di Roma. Raggi sceglierà con la Comunità ebraica a chi dedicarle : Via le prime due strade a Roma di chi firmò il manifesto delle leggi razziali. Si tratta di via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari che verranno di fatto cancellate dalla toponomastica capitolina.Le due vie saranno intitolate a due vittime della Shoah da scegliere con un percorso partecipato con la Comunità ebraica di Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi sta in tal modo portando avanti l'annuncio di voler togliere dalle ...

Donnas - scontro tra tre veicoli : due feriti Aosta - E' accaduto attorno alle 7.15 di oggi - lunedì 15 ottobre - in via Roma. L'incidente ha ... : Un incidente ha coinvolto tre automezzi, attorno alle 7.15 di oggi, lunedì 15 ottobre, a Donnas. Nella centrale via Roma, per cause da accertare, un camion, un'autovettura e un'"Ape" si sono scontrati ...

Al via la stagione dei Caffè letterari con un romanzo sull'Italia di oggi : Sveva Casati Modignani, Gian Carlo Caselli, Helena Janeczek. Sono alcuni degli ospiti dell'edizione autunnale dei Caffè letterari al centro congressi dell'Unione Industriale che inaugura oggi. Una ...

E un giorno in via Emilia compare una biga romana Sia benedetta la goliardia : Da non credere ma è accaduto davvero. Non in questa sessione di laurea, è vero, ma in questa città, e dato che siamo di nuovo in zona traguardo accademico vale la pena ricordarlo. Una biga romana...